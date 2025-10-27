El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. El Norte

Detenido por robar una mochila a la clienta de una tienda del centro de Valladolid

El valor de los objetos sustraídos, incluyendo un teléfono móvil y dinero en efectivo, superaba los 400 euros

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:11

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 21 de octubre a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, concretamente de una mochila, cometido en un establecimiento de la calle Platerías, en el centro de Valladolid, según un comunicado recogido por Ical.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas, cuando una patrulla uniformada que realizaba labores de seguridad ciudadana en vehículo con distintivos recibió un comunicado de la sala CIMACC 091 que informaba del hurto al descuido de una mochila propiedad de una clienta.

El indicativo de UPR en moto se personó en el establecimiento, donde visionó las grabaciones de seguridad y transmitió por la red interna las características físicas del autor. Gracias a la rápida coordinación, los agentes localizaron al sospechoso minutos después en la plaza de Cantarranas, junto a una terraza.

Al detectar la presencia policial, intentó disimular acercándose a una mesa ocupada por jóvenes. Dado que coincidía plenamente con la descripción facilitada, los agentes procedieron a su identificación y le informaron de la existencia de imágenes que lo vinculaban con el hurto. El detenido condujo voluntariamente a los agentes hasta el extremo de la terraza, donde había ocultado la mochila sustraída, que contenía efectos personales de la víctima.

18 antecedentes

Tras contactar con el indicativo, se confirmó que el valor de los objetos sustraídos, incluyendo un teléfono móvil y dinero en efectivo, que superaba los 400 euros. El individuo fue detenido en ese momento y trasladado a las dependencias del Grupo I de Investigación de la Comisaría de Parquesol. El detenido, a quien le constan 18 antecedentes policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

