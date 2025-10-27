El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia del 112 en una imagen de archivo. El Norte

Herida una septuagenaria en una colisión entre dos turismos en la A-62 en Tordesillas

La mujer, de 78 años, se quejaba de un dolor en el pecho

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:34

Una mujer de 78 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la A-62 a la altura de Tordesillas. El siniestro se ha producido sobre las 9:40 horas en el kilómetro 147 de la citada autovía, sentido Valladolid, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de una colisión por alcance entre dos turismos y se requería asistencia para una ocupante.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender a la septuagenaria lesionada, que se quejaba de dolor en el pecho.

Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

