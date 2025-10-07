Hallado inconsciente un joven en Juan Carlos I

El Norte Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Un joven de unos 25 años fue hallado herido en la noche del lunes en el barrio de Las Delicias. En el momento de la llamada, el joven se encontraba inconsciente, según informó Emergencias 112. El suceso ocurrió sobre las nueve de la noche en el Paseo Juan Carlos I. El aviso fue trasladado a Policía Local, Sacyl y al Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid.

De inmediato, el joven fue atendido en el lugar por personal médico del cercano Centro de Salud de Delicias. El el 112 informó de que el joven parecía «haber sido atropellado», aunque el suceso está siendo investigado.

Temas

Sucesos en Valladolid