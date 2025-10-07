El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hallado inconsciente un joven en Juan Carlos I

El el 112 informó de que parecía «haber sido atropellado», aunque el suceso está siendo investigado

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 00:13

Un joven de unos 25 años fue hallado herido en la noche del lunes en el barrio de Las Delicias. En el momento de la llamada, el joven se encontraba inconsciente, según informó Emergencias 112. El suceso ocurrió sobre las nueve de la noche en el Paseo Juan Carlos I. El aviso fue trasladado a Policía Local, Sacyl y al Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid.

De inmediato, el joven fue atendido en el lugar por personal médico del cercano Centro de Salud de Delicias. El el 112 informó de que el joven parecía «haber sido atropellado», aunque el suceso está siendo investigado.

