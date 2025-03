Goteras y humedades en el centro de vida activa de Pajarillos: «Estamos con lonas y cubos en los pasillos»

Damiana ya ha cumplido 81 años. «Tiene problemas de movilidad y para ella, venir aquí es una forma de evadirse», explica su hija, Soraya Cabo. ... Cuando dice «aquí» se refiere al centro de vida activa Zona Este de Valladolid, ubicado en Pajarillos. Y sí, su madre puede ir, y lo hace desde hace varios años. «El problema son las condiciones en las que está el edificio». En concreto, las goteras y humedades. Esta situación es la misma que ha llevado a los usuarios del centro a concentrarse este martes en la puerta del edificio para pedir al Ayuntamiento una solución. «Hay dejadez, es un problema de años, no de ahora. Tenemos que hacer las actividades en espacios donde cae agua y poner cubos en salas y en los pasillos», relata Araceli Hernández, integrante del consejo del centro activo y monitora.

En una de estas salas, ubicada en la primera planta, ella da clase de sevillanas. El espacio está al fondo del pasillo a la derecha. En el corredor, que va desde las escaleras y hasta la sala, se observan huecos en el techo por la caída de plaquetas y varios cubos en el suelo, colocados allí donde el agua se ha filtrado desde el tejado. Dentro, una mancha de humedad ocupa buena parte de la pared. «Lo primero que hacemos antes de empezar la clase es ventilar unos minutos para que se vaya el olor a humedad. Aquí ha aparecido hasta moho, es antihigiénico», asegura Araceli Hernández.

Uno de los pasillos del centro con cubos y sin placas en el techo, los usuarios concentrados en la salida del edifcio y, por último, Araceli Hernández señala los desperfectos (a su lado, una lona desde la que el agua cae a un cubo). C. Espeso

En la planta baja se encuentra otro espacio, el más grande después de la cafetería. Aquí, los usuarios del centro hacen actividades de teatro, entre otras. En un lateral se ha colocado una lona de plástico para guiar el agua filtrada hasta otro cubo. «El centro siempre está lleno, viene mucha gente. Vienen un rato, se divierten, juegan a las cartas, se toman un café. Y hay veces donde el agua cae a chorros, no puede ser». En la cafetería, cuyo techo también da directamente al tejado, la situación actual es de normalidad. Pero también se observan goteras en una de las salas para dar clases de memoria y en cuyo suelo se han tenido que colocar hasta cuatro cubos que comienzan a llenarse por el agua que cae del techo. Uno de ellos incluso comienza a tener óxido.

Desde el Ayuntamiento concretan que son conscientes del problema y que se está trabajando en buscar una solución para evitar las goteras. «Es difícil de gestionar, porque el PGOU establece que es un edificio donde no se pueden hacer modificaciones que afecten al diseño arquitectónico. Es complejo, y son problemas que se arrastran desde 2018. Desde entonces se han hecho actuaciones recurrentes, pero hablamos de un tejado plano donde parece que el agua no se descarga», explica Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista denunció hace unos días la situación «lamentable» del centro y avanzó que llevará a la Comisión de Servicios Sociales la queja de los usuarios.

Problemas con la calefacción

Frente a las goteras y la humedad, también hay críticas para los problemas que se han vivido con la calefacción durante este invierno. «Ahora funciona más o menos, pero hemos estado fines de semana enteros donde no estaba encendida», apuntan los usuarios del centro. Según su testimonio, el problema en este aspecto se ha alargado desde Navidad, cuando los fallos en la caldera comenzaron a ser más habituales. Por su parte, el responsable del área de Servicios Sociales apunta a que no es un problema «recurrente» y que ya se ha subsanado. «La calefacción se encuentra en el tejado. Entonces, si salta en los días de diario, la empresa puede acercarse, pero en un fin de semana es más difícil porque no podemos mandar a un técnico».

Una de las salas del centro, con humedad en una pared. C. Espeso

El concejal también explica que en febrero se instaló una batería auxiliar en la centralita de gas para evitar más problemas y que la semana pasada se contrató el cambio de unidad de caja de control para instalar un quemador de calefacción último modelo. «Se ha cambiado y ya no debería existir ningún problema», incide. Por el momento, los usuarios acusan de un «falta de solución» ante las goteras y las humedades. Además de la concentración, este martes también han realizado una recogida de firmas dentro del centro de vida activa que trasladarán a la concejalía.