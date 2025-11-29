El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la calle Doctor Cazalla, donde se produjeron los hechos. R. Jiménez

Valladolid

Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven

El joven fue trasladado al Río Hortega con una brecha en la cabeza mientras que el otro implicado en el altercado fue detenido por la Policía Local

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:16

Comenta

Ocurrió en una mañana de domingo y en pleno centro de Valladolid. Concretamente, en torno a las 11:00 horas del pasado día 23 en ... la calle Doctor Cazalla. Allí, en las inmediaciones de un bar, una discusión con varias personas implicadas derivó en una pelea entre dos jóvenes en la que se empleó un cinturón y que terminó con uno de ellos detenido y el otro, en el Hospital Río Hortega de la capital para ser atendido de las heridas sufridas.

