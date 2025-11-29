Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven

Ocurrió en una mañana de domingo y en pleno centro de Valladolid. Concretamente, en torno a las 11:00 horas del pasado día 23 en ... la calle Doctor Cazalla. Allí, en las inmediaciones de un bar, una discusión con varias personas implicadas derivó en una pelea entre dos jóvenes en la que se empleó un cinturón y que terminó con uno de ellos detenido y el otro, en el Hospital Río Hortega de la capital para ser atendido de las heridas sufridas.

Hasta el lugar, tras ser alertados de una posible riña tumultuaria, se desplazaron rápidamente varias dotaciones de la Policía Municipal de Valladolid. A su llegada, recabaron testimonios de los allí presentes y procedieron a la identificación de dos hombres que presuntamente habían protagonizado el altercado, pues estaban visiblemente heridos. Uno presentaba una brecha sangrante en la cabeza y el otro tenía varias erosiones en los nudillos.

Tras entrevistarse con ambos, admitieron que habían tenido una disputa cuando, al parecer, uno de ellos salió a defender a una mujer que había sido presuntamente golpeada por el otro implicado. Según relató la propia víctima, un hombre, más tarde detenido, la agredió físicamente y otro joven, al tratar de interceder y defenderla, fue atacado por ese mismo varón con un cinturón de cuero.

La pelea obligó incluso a intervenir a los porteros del negocio hostelero en cuyas inmediaciones se estaban produciendo los hechos, llegando el joven lesionado a asegurar a los policías que uno de ellos le había golpeado. Como consecuencia del impacto, cayó al suelo y le causó una brecha en la cabeza por la que tuvo que ser derivado en ambulancia al Hospital Río Hortega y que precisó dos grapas.

Por su parte, el otro hombre, de 29 años y de nacionalidad cubana, fue detenido por un presunto delito de lesiones y trasladado, como marca el protocolo, a un centro de salud para ser examinado de posibles lesiones. Asimismo, la joven mostró su predisposición de acudir a comisaría a interponer una denuncia por lo sucedido.