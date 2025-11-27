El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Valladolid

Herido un motorista al sufrir una caída en el polígono de San Cristóbal

El accidente se ha producido este jueves al mediodía en el cruce entre las calles Cobalto y Topacio

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:14

Un hombre de 57 años ha resultado herido al mediodía de este jueves al sufrir una caída con su motocicleta en el polígono de San Cristóbal de Valladolid. El accidente se ha producido a las 14:15 horas en el cruce entre las calles Topacio y Cobalto, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo sucecido y se requería asistencia para el varón.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario, además de una ambulancia, para atender al herido.

Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario, así como la gravedad de sus lesiones.

