Intenta eludir un control policial en Valladolid y le pillan con un cóctel de drogas

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas en un cruce de la avenida de Zamora, donde agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) estaban realizando un control de vehículos para prevenir la comisión de hechos delictivos.

Los policías observaron cómo un turismo conducido por un único ocupante intentaba sortear un vehículo policial estacionado para impedir el paso de otros coches en una determinada dirección. Cuando procedieron a darle el alto, al bajar la ventanilla el conductor, emanó del interior un fuerte olor a marihuana. Así, solicitaron la documentación al hombre y le practicaron un cacheo por seguridad a la par que registraban el turismo.

Escondidas entre las ropas del conductor localizaron varias bolsas de cierre tipo zip que contenían lo que parecían ser sustancias estupefacientes. En concreto, eran bolsitas que contenían dosis de cocaína, ketamina, cristales y pastillas de MDMA, éxtasis, cocaína rosa o tutsi y marihuana. El varón también portaba dos pequeñas cajas metálicas, cuya finalidad era ocultar la droga en controles policiales.

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención y traslado del joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Una vez en dependencias policiales se dio continuidad al atestado policial, dando resultado positivo las diferentes drogas anteriormente referidas al drogo test.

Las dosis intervenidas hubieran alcanzado un valor de 915,01 euros en el mercado ilícito, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.