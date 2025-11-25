Pillado a bordo de un patinete eléctrico de 699 euros que había robado horas antes

El Norte Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo este lunes por la mañana en Valladolid a un hombre por un presunto delito de hurto. Los hechos se produjeron cuando los agentes, durante las labores propias de su cargo, uniformados y en vehículo oficial con distintivos, observaron en la calle Águila a un individuo portando un patinete. Al percatarse de la presencia policial, el varón adoptó una actitud esquiva, circunstancia que levantó las sospechas de los policías.

Los agentes tenían conocimiento de que esta persona se dedicaba al hurto de patinetes, habiendo sido sorprendido días atrás mientras forzaba con un destornillador el candado de otro vehículo en la calle Cigüeña. Tras proceder a su identificación y comprobar el número de serie del patinete, se constató en las bases de datos de la Dirección General de la Policía que el mismo figuraba como sustraído.

Las gestiones posteriores confirmaron que el patinete había sido robado esa misma mañana en la calle Tórtola, donde su propietario lo había estacionado con candado antes de acudir a una consulta médica. El valor de venta del patinete asciende a 699 euros. En el cacheo superficial practicado al detenido, los agentes localizaron un destornillador, que fue intervenido. Por todo ello, se procedió a la detención del varón, que tras pasar a disposición judicial quedó en libertad.