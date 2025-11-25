El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un patinete eléctrico circulando por Valladolid. A. Mingueza

Valladolid

Pillado a bordo de un patinete eléctrico de 699 euros que había robado horas antes

Los policías decidieron identificarle al percatarse de su actitud sospechosa, puesto que días atrás le sorprendieron forzando el candado de un vehículo de movilidad personal

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

La Policía Nacional detuvo este lunes por la mañana en Valladolid a un hombre por un presunto delito de hurto. Los hechos se produjeron cuando los agentes, durante las labores propias de su cargo, uniformados y en vehículo oficial con distintivos, observaron en la calle Águila a un individuo portando un patinete. Al percatarse de la presencia policial, el varón adoptó una actitud esquiva, circunstancia que levantó las sospechas de los policías.

Noticias relacionadas

Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús urbano en Delicias

Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús urbano en Delicias

Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa

Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa

Los agentes tenían conocimiento de que esta persona se dedicaba al hurto de patinetes, habiendo sido sorprendido días atrás mientras forzaba con un destornillador el candado de otro vehículo en la calle Cigüeña. Tras proceder a su identificación y comprobar el número de serie del patinete, se constató en las bases de datos de la Dirección General de la Policía que el mismo figuraba como sustraído.

Las gestiones posteriores confirmaron que el patinete había sido robado esa misma mañana en la calle Tórtola, donde su propietario lo había estacionado con candado antes de acudir a una consulta médica. El valor de venta del patinete asciende a 699 euros. En el cacheo superficial practicado al detenido, los agentes localizaron un destornillador, que fue intervenido. Por todo ello, se procedió a la detención del varón, que tras pasar a disposición judicial quedó en libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  3. 3

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  4. 4

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión
  10. 10 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pillado a bordo de un patinete eléctrico de 699 euros que había robado horas antes

Pillado a bordo de un patinete eléctrico de 699 euros que había robado horas antes