Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús urbano en Delicias

Una mujer de 34 años ha resultado herida al mediodía de este martes tras ser atropellada por un autobús urbano en Valladolid. El accidente se ha producido a las 13:20 horas a la altura del número 22 del paseo de San Vicente, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo sucedido y requería asistencia sanitaria para la herida, que estaba consciente aunque se quejaba de un golpe en la cabeza.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender a la mujer herida.

Por el momento se desconoce si ha precisado traslado hospitalario.

