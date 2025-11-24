Trasladan a un hombre al Clínico tras ser herido por arma blanca en Barrio España

El Norte Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:06 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido esta tarde tras ser apuñalado con un arma blanca en el transcurso de una agresión ocurrida en la calle Los Pedroches, en el Barrio España de Valladolid capital, según informó el 112 Castilla y León.

Los primeros avisos llegaron poco antes de las 17.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Municipal y sanitarios de Emergencias Sacyl, que acudieron con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para atender al hombre, quien fue trasladado posteriormente en ese mismo recurso al Hospital Clínico.

Fuentes de la Policía Nacional confirman la detención del presunto autor de los hechos.

