El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valladolid

Trasladan a un hombre al Clínico tras ser herido por arma blanca en Barrio España

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17:30 horas en la calle Los Pedroches y la Policía Nacional ha detenido al presunto autor

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido esta tarde tras ser apuñalado con un arma blanca en el transcurso de una agresión ocurrida en la calle Los Pedroches, en el Barrio España de Valladolid capital, según informó el 112 Castilla y León.

Más sucesos en Valladolid

Herida tras una colisión entre dos turismos en Barrio España

Herida tras una colisión entre dos turismos en Barrio España

Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias

Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias

Los primeros avisos llegaron poco antes de las 17.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Municipal y sanitarios de Emergencias Sacyl, que acudieron con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para atender al hombre, quien fue trasladado posteriormente en ese mismo recurso al Hospital Clínico.

Fuentes de la Policía Nacional confirman la detención del presunto autor de los hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trasladan a un hombre al Clínico tras ser herido por arma blanca en Barrio España

Trasladan a un hombre al Clínico tras ser herido por arma blanca en Barrio España