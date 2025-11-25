Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa

El Norte Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron el pasado sábado en la avenida de Burgos a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. Los hechos se produjeron por la tarde, cuando se recibió en la sala CIMACC 091 la llamada de la víctima en la que manifestó haber sido expulsada de la vivienda y amenazada de muerte con un cuchillo por su compañero de piso, quien continuaba en el interior.

La mujer relató que el agresor le colocó el arma en el cuello, advirtiéndole de que la iba a matar, y por ese motivo abandonó el domicilio y solicitó la intervención policial. Asimismo, la víctima informó a los agentes de que en días anteriores había sido amenazada con un machete de grandes dimensiones, protegido por una funda marrón, que el detenido mantenía oculto sobre un armario.

Personados en el lugar, los agentes de Policía Nacional de Valladolid se entrevistaron con el varón, quien reconoció convivir con la víctima, estando ella en calidad de acogida desde hace aproximadamente un año, y alegó problemas constantes de convivencia. En el registro de la vivienda, los agentes localizaron un puñal de 22 centímetros de longitud y un machete de 68 centímetros de longitud (55 centímetros de hoja), con una funda marrón de piel. Ambas armas fueron intervenidas.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas y se dio traslado del varón a dependencias policiales, donde se continuó con las diligencias de investigación. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.