Detenido en Valladolid por estafar 12.970 euros a una mujer con falsos rituales de santería Aún no se ha podido determinar la identidad de la santera ya que utilizaba números de teléfono de la Republica Dominicana, pero el beneficiario de las transferencias era un hombre con domicilio en la capital vallisoletana

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Santa, detuvieron en Valladolid el pasado día 19 a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión. El operativo se inició en el mes de mayo de este año, cuando una mujer presentó denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Alicante en la que relataba cómo su marido había sido diagnosticado de una grave enfermedad, por lo que, presa de la incertidumbre y la preocupación y en un estado de debilidad física y psicológica, recurrió a los servicios de una santera a través de la red social Instagram, desesperada por conseguir que el estado de salud de su marido mejorase.

La santera fue exigiéndole distintas cantidades de dinero en conceptos de primera consulta, así como por diferentes rituales que manifestaba a la víctima que estaba llevando a cabo. En concreto la mujer realizó varios pagos por un importe total de 12.970 euros, llegando a declarar una de las transferencias como un pago para comprar un coche, y así poder justificar la cantidad en su entidad bancaria.

Cuando la santera exigió más dinero a la mujer y ésta puso pegas a realizar más transferencias, el tono de los mensajes que le dirigía la estafadora se volvió cada vez más amenazante, llegando a hacer creer a su víctima que utilizaría la magia para hacer enfermar a otros miembros de la familia.

La víctima, presa de un gran terror y en una situación de evidente vulnerabilidad mental dadas las circunstancias, vivía atemorizada. Finalmente, un amigo de la familia la convenció de que presentase denuncia en dependencias policiales. Cuando esa denuncia llegó al Grupo 1 de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron una ardua investigación que se ha dilatado durante meses, para determinar la identidad de la persona que se hacía pasar por santera.

Numerosos antecedentes

Hasta el momento no se ha podido esclarecer la identidad, puesto que todos los números de teléfono con los que se ponían en contacto con la víctima corresponden a la República Dominicana. Lo que sí han determinado sin ningún género de dudas es la identidad del beneficiario de las transferencias, que es un hombre con domicilio en Valladolid, oriundo de República Dominicana. Consultadas las bases de datos policiales, a este varón le constaban numerosos antecedentes por distintos delitos. Puestos sobre aviso por los investigadores de Alicante, los agentes de Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Valladolid iniciaron la búsqueda del varón.

Finalmente, en la mañana del 19 de noviembre procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión y a su traslado a dependencias policiales. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, a quien se le ha dado traslado de todas las diligencias policiales efectuadas, quedando el hombre en libertad.