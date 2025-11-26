Detenido por agredir y amenazar con un cuchillo de cocina a una mujer en Valladolid Los hechos ocurrieron en barrio Belén y el agresor propinó un golpe en la cara a la víctima, causándole lesiones en cuello y clavícula

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, en el barrio Belén, a un varón acusado de una agresión y amenazas con arma blanca contra una mujer. Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas cuando un ciudadano alertó al 091 sobre una posible agresión en una vivienda.

Una ver personados en el lugar de los hechos, los agentes localizaron a un individuo que coincidía plenamente con la descripción facilitada por el alertante. En el domicilio, el propietario informó a los agentes de que una inquilina había sido amenazada con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, el cual logró retirar al presunto agresor. Posteriormente, la víctima relató que el detenido había intentado acometerla con el arma blanca en la cocina de la vivienda, siendo protegida por otra residente.

Minutos más tarde, el mismo individuo regresó y le propinó un golpe en la cara, causándole lesiones en la zona del cuello y clavícula. Los agentes intervinieron el cuchillo utilizado en la agresión, que fue entregado por la víctima. Finalmente, el varón fue detenido en las inmediaciones del domicilio por un delito de amenazas graves con arma blanca, siendo trasladado a dependencias policiales donde se finalizaron las diligencias policiales, para pasar a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.