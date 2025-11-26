El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido por agredir y amenazar con un cuchillo de cocina a una mujer en Valladolid

Los hechos ocurrieron en barrio Belén y el agresor propinó un golpe en la cara a la víctima, causándole lesiones en cuello y clavícula

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, en el barrio Belén, a un varón acusado de una agresión y amenazas con arma blanca contra una mujer. Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas cuando un ciudadano alertó al 091 sobre una posible agresión en una vivienda.

Noticias relacionadas

Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa

Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa

Una ver personados en el lugar de los hechos, los agentes localizaron a un individuo que coincidía plenamente con la descripción facilitada por el alertante. En el domicilio, el propietario informó a los agentes de que una inquilina había sido amenazada con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, el cual logró retirar al presunto agresor. Posteriormente, la víctima relató que el detenido había intentado acometerla con el arma blanca en la cocina de la vivienda, siendo protegida por otra residente.

Minutos más tarde, el mismo individuo regresó y le propinó un golpe en la cara, causándole lesiones en la zona del cuello y clavícula. Los agentes intervinieron el cuchillo utilizado en la agresión, que fue entregado por la víctima. Finalmente, el varón fue detenido en las inmediaciones del domicilio por un delito de amenazas graves con arma blanca, siendo trasladado a dependencias policiales donde se finalizaron las diligencias policiales, para pasar a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  8. 8 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  9. 9 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por agredir y amenazar con un cuchillo de cocina a una mujer en Valladolid

Detenido por agredir y amenazar con un cuchillo de cocina a una mujer en Valladolid