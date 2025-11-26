Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:55 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro de amenazas. Los hechos ocurrieron sobre las 17 horas a la calle Pedroches, donde se produjo una pelea entre dos personas, informa Ical.

Al llegar al lugar del suceso, varios testigos informaron a los agentes que la pelea que se había producido entre dos jóvenes, habiendo agredido uno de ellos a otro con una navaja. Una de las dotaciones policiales llamó a la puerta del domicilio donde la víctima se había refugiado. Tras llamar insistentemente, abrió la puerta un varón quien dijo ser el padre de la víctima, y relató a los policías como momentos antes había entrado en el domicilio su hijo perseguido por otro joven con el que había tenido una discusión.

Los agentes se entrevistaron con la víctima, apreciando que presentaba una herida inciso punzante con abundante sangrado en el costado izquierdo. El joven relató a los policías que la agresión se había producido por el cobro de una deuda por una compra de marihuana.

Una ambulancia medicalizada del 112 trasladó a la víctima al Hospital Clínico Universitario donde quedó ingresado pendiente de intervención quirúrgica en el quirófano, para el tratamiento de sus heridas.

Posteriormente los agentes, en base a los testimonios recabados, pudieron determinar que el presunto agresor se había personado en la vivienda de la víctima amenazando de muerte a padre e hijo con una navaja para cobrar una deuda. La discusión se había trasladado a la vía pública donde se había producido la agresión con el arma blanca, refugiándose la víctima posteriormente en su domicilio.

Cuando el presunto agresor fue localizado por los agentes, apareció con una sudadera manchada de lo que parecía ser sangre y dijo a los agentes que se había peleado con un vecino. Los agentes procedieron en ese momento a la detención del joven y a su traslado a dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid. Una vez allí se continuó con el trámite de las diligencias policiales siendo imputado el detenido como presunto autor de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro de amenazas. El detenido fue puesto ayer martes a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.

