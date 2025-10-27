El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto Gutiérrez Alberca (PP) y Pedro Herrero (PSOE) durante el debate. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El Gobierno municipal insiste en que la ciudad votó soterramiento y «no bajará los brazos»

«Nunca nadie le ha hecho tanto daño a Valladolid en tan poco tiempo», subraya el PSOE refiriéndose a Jesús Julio Carnero

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

No se hará un estudio técnico sobre el «caos circulatorio» que ha esgrimido Carnero para oponerse a la licitación de los tres pasos de Ariza ... ni se creará una comisión para intentar llegar a consensos sobre los proyectos del plan de integración ferroviaria ante los «graves perjuicios» que puede conllevar para la ciudad la disolución de la Sociedad Alta Velocidad, activada ya por el Ministerio de Transportes. El Gobierno municipal tumbó este lunes las mociones que Toma la Palabra y PSOE llevaron al Pleno e insistió en que los vecinos de Valladolid votaron la opción del soterramiento en mayo 2023 al darle la mayoría a la coalición del PP y Vox. «No vamos a bajar los brazos», sentenció el alcalde durante una de sus intervenciones en el debate.

