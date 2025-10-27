El Gobierno municipal insiste en que la ciudad votó soterramiento y «no bajará los brazos»

No se hará un estudio técnico sobre el «caos circulatorio» que ha esgrimido Carnero para oponerse a la licitación de los tres pasos de Ariza ... ni se creará una comisión para intentar llegar a consensos sobre los proyectos del plan de integración ferroviaria ante los «graves perjuicios» que puede conllevar para la ciudad la disolución de la Sociedad Alta Velocidad, activada ya por el Ministerio de Transportes. El Gobierno municipal tumbó este lunes las mociones que Toma la Palabra y PSOE llevaron al Pleno e insistió en que los vecinos de Valladolid votaron la opción del soterramiento en mayo 2023 al darle la mayoría a la coalición del PP y Vox. «No vamos a bajar los brazos», sentenció el alcalde durante una de sus intervenciones en el debate.

Con la presencia de miembros de la Plataforma que encabeza Cecilio Vadillo en las gradas del salón aplaudiendo las intervenciones de las dos formaciones al mando del Consistorio, el Ejecutivo local se mantiene en su postura y ya hace alguna advertencia al departamento de Óscar Puente sobre esta crisis al apuntar que en este proceso Valladolid ha sido una de las ciudades españolas que «más ha aportado» hasta el momento con la cesión de los suelos de los nuevos talleres de Renfe en el Páramo de San Isidro, un suelo que podría haberse destinado «a vivienda o dotaciones». «¿Nos darán ellos los de Farnesio?», se preguntaba el concejal Alberto Gutiérrez, quien acusó a los socialistas de actuar como «monosabios y quintacolumnistas» del exalcalde y ahora ministro.

La oposición lo tiene claro. Carnero está metiendo a la capital en un callejón sin salida. «Nadie había causado tanto daño a Valladolid en tan poco tiempo», recalcó el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, en referencia al regidor. Por su parte, Rocío Anguita rescataba unas declaraciones del máximo responsable del Ayuntamiento de este pasado fin de semana a 'El Día' en las que reconocía que el soterramiento «no va a ser posible por ahora». «Para dar el visto bueno a las obras de la red de calor en Parquesol no han tenido reparo ninguno a pesar de que la gente tiene que dar vueltas y más vueltas», apuntó la edil de Toma la Palabra, quien subrayó que las decisiones tienen que estar avaladas por estudios técnicos y la de Carnero «solo busca salvar su cabeza política»

Para ambos grupos de izquierda las del alcalde son «burdas excusas», señaló el PSOE, y estimaciones «a ojo» sobre las incidencias en el tráfico, reiteró Toma la Palabra, para «boicotear» la integración a pesar de que los túneles de Ariza «serían compatibles» con un hipotético entierro de las vías. «Va a tirar usted a la basura tres proyectos que beneficiarían a 73.000 vecinos de La Farola, Ciudad de la Comunicación y Delicias para pasar de uno al otro lado de las vías», lamentó el del PSOE. Para este partido, el regidor actúa con «mala fe».

Desde Vox, el concejal Alberto Cuadrado criticó que los dos grupos de la oposición «se adjudiquen la voluntad de los vecinos» cuando estos dijeron en los últimos comicios locales «no a los parches y a los túneles del miedo». El responsable de Salud Pública y Seguridad arremetió contra el «alcalde X» en referencia a Puente por su «inquina personal» al proyecto. «Quiere seguir siendo el alcalde en la sombra para hacer todo el daño posible; ni Judas fue tan traidor con el que iba a traicionar», afirmó, al tiempo que recordó su firma ante notario para garantizar la sutura urbana.

El concejal popular Alberto Gutiérrez Alberca subrayó el derecho del Gobierno local a tomar sus propias decisiones. Así, recordó que PSOE y Toma la Palabra optaron dar un volantazo en el proyecto para la Ciudad de la Justicia cuando ya se había se avanzado en su tramitación con el objetivo dejar esta dotación en el centro. «Tenían todos los proyectos y los metieron en un cajón, confiamos en tener la misma suerte», señaló el edil. Gutiérrez, quien no se olvidó de rescatar en su intervención el apoyo del Ministerio a los soterramientos de Torrelavega, Murcia o Moncada i Reixac, arremetió contra las imposiciones de Puente respecto a la nueva estación de trenes. Además, inquirió sobre la aspiración de la alcaldesa socialista de Palencia. «¿El PSOE de Castilla y León está en contra de los proyectos para soterrar en Palencia y León?», le preguntó a Herrero.

Durante la sesión intervino la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pilarica, Pino Lozano. «Renunciar al soterramiento es resignarse a que Valladolid siga partida; la deuda es moral, no financiera y en otras ciudades se ha llevado a cabo», argumentó, además de destacar que el incremento del tráfico ferroviario complicará la situación en los barrios situados junto al canal del tren. Lozano reclamó consenso a todas las formaciones políticas. «Santiago Carrillo y Manuel Fraga fueron capaces de dialogar y acordar un futuro para España, ¿no se va a poder hacer con Valladolid?», afirmó.

Pedro Herrero advirtió de que la situación a la que aboca la decisión de PP y Vox de no continuar con la integración es muy peligrosa. «Como decía Pepe Isbert en 'Bienvenido Míster Marshall': 'como alcalde vuestro que soy os debo una explicación' y usted tiene que darlas por la gravísimas consecuencias de parálisis y deuda que conlleva», le reclamó a Carnero. A juicio del socialista, la ciudad se va a quedar «sin la única solución de permeabilidad de su historia» mientras que, aseguró, el proyecto de soterramiento, del que «no hay ni un papel», «no pasaría ni la evaluación de impacto ambiental».

La portavoz de Toma la Palabra auguró «un futuro de ruina para la ciudad» si no se continúa con el plan de integración. «Obligará al Ayuntamiento a un pago millonario y los servicios públicos se resentirán; están tirando por la ventana un proyecto solo por el corto plazo de las elecciones, les da igual, solo mira por el interés del PP», lamentó.

Pasarela e Inobat

Durante la sesión, sí salió adelante la moción del PP por la que se instará al Ministerio de Transportes a que autorice la ocupación de suelo para ejecutar una pasarela sobre la A-62 que permita dar continuidad al carril bici y acera que unirá el casco urbano con los desarrollos residenciales de Fuente Berrocal y La Galera. Su primera fase, avanzó el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ya está en marcha. Solo con el voto en contra de Toma la Palabra, el Ayuntamiento requerirá la Dirección General de Carreteras a que dé su visto bueno a esta infraestructura, que fue reclamada antes del debate por Urbano Sanz, portavoz de unos vecinos que llevan luchando por esta nueva conexión, incluso con la celebración de marchas a pie,desde febrero de 2023

A pesar del acuerdo, PP y oposición se enzarzaron en acusaciones mutuas. El concejal socialista Luis Vélez subrayó que para que el ministerio acepte una propuesta tiene que presentarse una, porque este departamento ya denegó la que se elaboró en 2021. Zarandona, por su parte, censuró los retrasos en la tramitación de este futuro canal peatonal y ciclista por parte del anterior equipo de Gobierno municipal.

Con el consenso de los cuatro grupos se dio luz verde al segundo periodo de exposición pública de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que la zona de la Vereda de Palomares, entre la Carrera de Renedo y la VA-30, pueda acoger la factoría de baterías eléctricas de Inobat. Se trata de un suelo de 85 hectáreas. Parte de esta extensión prevé dar cabida a la planta de la empresa eslovaca. El pasado mes de septiembre y tras recibir 53 millones por parte del Gobierno central, Inobat anunció su intención de que la primera fase esté lista en un plazo de veinte meses. Está prevista la creación de 260 empleos directos y más de medio millar indirectos, así como la inversión de 700 millones. La compañía se he presentado a otra convocatoria de subvenciones del Perte para completar la financiación.