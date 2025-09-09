Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo

ValladolidLos fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
La rápida respuesta de los Bomberos, que desplazan a una dotación durante cada sesión, fue fundamental para evitar que se propagaran las llamas
Valladolid
Martes, 9 de septiembre 2025, 09:45
Un conato de incendio alertó este lunes por la noche a los vecinos y visitantes que se acercaron hasta el Paraje del Caño Hondo para disfrutar de los fuegos artificiales con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Al parecer, tras la sesión, que comenzó a las 22:15 horas, una zona próxima al lugar de lanzamiento de artefactos pirotécnicos comenzó a arder y quemó maleza.
La rápida intervención de los Bomberos de Valladolid, que durante cada sesión -la del lunes fue la tercera- desplaza a las inmediaciones una dotación como medida preventiva, fue fundamental para evitar que las llamas se propagaran.
Este martes, de nuevo a las 22:15 horas, tendrá lugar una nueva sesión de fuegos artificiales desde el Paraje del Caño Hondo. En esta ocasión, será a cargo de Pirotecnia Gironina, de Valencia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.