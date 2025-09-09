Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo

Conato de incendio en las inmediaciones del Paraje del Caño Hondo, este lunes por la noche.

Un conato de incendio alertó este lunes por la noche a los vecinos y visitantes que se acercaron hasta el Paraje del Caño Hondo para disfrutar de los fuegos artificiales con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Al parecer, tras la sesión, que comenzó a las 22:15 horas, una zona próxima al lugar de lanzamiento de artefactos pirotécnicos comenzó a arder y quemó maleza.

La rápida intervención de los Bomberos de Valladolid, que durante cada sesión -la del lunes fue la tercera- desplaza a las inmediaciones una dotación como medida preventiva, fue fundamental para evitar que las llamas se propagaran.

Este martes, de nuevo a las 22:15 horas, tendrá lugar una nueva sesión de fuegos artificiales desde el Paraje del Caño Hondo. En esta ocasión, será a cargo de Pirotecnia Gironina, de Valencia.

