La Fiscalía mantiene los cinco años de prisión al camionero que atropelló a tres peatones en Tordesillas

Segunda y última sesión del juicio por el atropello mortal de tres camioneros en la A-62, en el término municipal de Tordesillas, después de ... dar continuidad a la prueba pericial y a los informes finales de las partes. La Fiscalía ha mantenido la pena de prisión de cinco años para el palentino Marco Antonio Hortelano por atropellar con su vehículo articulado a tres compañeros de profesión que en la madrugada del 18 de enero de 2021 se encontraban en plena calzada para sofocar un incendio en uno de sus camiones. Asimismo, ha elevado hasta los siete años (uno más que la petición inicial) la privación del derecho a conducir vehículos de motor

La sesión de este martes se ha centrado en la prueba pericial por parte de la defensa. En la misma se ha ahondado en la «opacidad» que pudiera producir los tres extintores que utilizaron los fallecidos para apagar el incendio que se había originado en la parte trasera de uno de los camiones. «Desconozco si se dispararon a la vez los tres extintores, creo que no, pero la opacidad es absoluta. No permite pasar la luz y no se ve en un entorno de unos 80/100 metros», ha recalcado un perito de parte propuesto por la defensa del acusado.

De igual manera, también a petición de la defensa, se ha interpretado la velocidad a la que iba el camión antes de la colisión. «El accidente era inevitable», ha puntualizado otro de los peritos para rebatir y contradecir a lo que había expuesto en la jornada anterior agentes de la Guardia Civil en el que abordaban que el siniestro se pudo evitar.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 7:35 del 18 de enero de 2021, momentos antes del amanecer. En ese punto se detuvo uno de los muertos, Antonio Nieves Alarcón, vecino de Albacete, después de que se originara un incendio en la parte trasera de vehículo especial en el que transportaba un camión de bomberos. Se bajó del habitáculo e intentó sofocarlo. Minutos más tarde se detuvieron también los camioneros Alberto Martín de Mier, vecino de Palencia, y el portugués Pedro da Silva Santos con la intención de ayudar en la extinción de las llamas, al parecer con extintores que ellos mismos portaban en sus vehículos. Los tres fueron arrollados por el vehículo pesado que conducía Marco Antonio Hortelano.