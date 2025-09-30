El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acusado, de espaldas, en la Audiencia de Valladolid. A. Mingueza
Valladolid

La Fiscalía mantiene los cinco años de prisión al camionero que atropelló a tres peatones en Tordesillas

La acusación pública eleva hasta los siete años la privación del derecho a conducir para el acusado de tres delitos de homicidio por imprudencia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:00

Segunda y última sesión del juicio por el atropello mortal de tres camioneros en la A-62, en el término municipal de Tordesillas, después de ... dar continuidad a la prueba pericial y a los informes finales de las partes. La Fiscalía ha mantenido la pena de prisión de cinco años para el palentino Marco Antonio Hortelano por atropellar con su vehículo articulado a tres compañeros de profesión que en la madrugada del 18 de enero de 2021 se encontraban en plena calzada para sofocar un incendio en uno de sus camiones. Asimismo, ha elevado hasta los siete años (uno más que la petición inicial) la privación del derecho a conducir vehículos de motor

