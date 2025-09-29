El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acusado del triple atropello mortal en Tordesillas, en la Audiencia de Valladolid. A. Mingueza

Valladolid

La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»

El acusado, también transportista y que se enfrenta a cinco años de prisión, alega que no vio nada por el polvo de los extintores

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:27

No fue hasta el final de la primera sesión por el juicio del atropello mortal a tres camioneros cuando sofocaban un incendio en plena A- ... 62, en el término municipal de Tordesillas, en enero de 2021 cuando se ha aseverado con rotundidad que el accidente era «evitable». Lo resaltaron dos guardias civiles en una larga declaración en la que se ha analizado cada informe y análisis del instituto armado sobre los hechos de la madrugada del 18 de enero de hace ya casi cinco años. Para tal ratificación, los dos agentes se basan en «tres evitabilidades»: en una frenada de emergencia, frenada normal y cambio de carril, «la más sencilla», y con las que se podría haber esquivado a los tres peatones que se encontraban en plena calzada, uno de ellos sin chaleco reflectante, intentando sofocar un incendio en la carga de uno de los vehículos.

Espacios grises

