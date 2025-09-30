Tres investigados por el corte de 500 metros de cable telefónico en Villalón y Casasola Se les acusa de dos delitos de robos con fuerza en grado de tentativa

Cabe y objetos hallados en uno de los vehículos utilizados por los autores.

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 13:42

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por dos presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa enmarcados dentro de la operación Ducatori.

Las investigaciones se originaron tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco por un representante de una empresa de telefonía, que comunicó el corte y preparación para su traslado de unos 500 metros de cable telefónico en las localidades de Villalón de Campos y Casasola de Arión.

La Guardia Civil inició la operación Ducatori, con dispositivos de vigilancia en las localidades donde se perpetró el delito, de forma que recuperó gran cantidad de cable telefónico cortado y preparado para su traslado, valorado en 14.164 euros. Además, se localizaron tres vehículos utilizados por los presuntos autores, algunos de ellos de alquiler.

Durante la investigación, los agentes realizaron varias gestiones, apostaderos, entrevistas y toma de declaración a testigos hasta identificar a los presuntos autores de los hechos, tres varones afincados en Bilbao y en la localidad de Valle de Mena (Burgos). Los tres son investigados como supuestos autores de dos delitos de robo con fuerza en grado de tentativa.

La Guardia Civil, que destaca la colaboración ciudadana como clave del éxito de la operación, ha instruido las diligencias, que ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina de Rioseco.