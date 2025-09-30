El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pelea en la calle Gutiérrez Mellado de la localidad de Tordesillas.

Pelea en la calle Gutiérrez Mellado de la localidad de Tordesillas. El Norte
Valladolid

La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas

La pelea, en la que están implicadas unas ocho personas, terminó con la víctima en el suelo donde recibió varias patadas en la cabeza

S. F.

S. F.

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:02

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer quién participó y qué sucedió la noche del pasado viernes a las puertas de ... un local de copas en la calle Gutiérrez Mellado de la localidad de Tordesillas. Allí, en torno a las tres de la madrugada, comenzó una trifulca que terminó con una brutal agresión hacia un hombre que acabó tendido en el suelo en varias ocasiones tras recibir fuertes golpes por parte de, al menos, otros tres implicados.

