La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer quién participó y qué sucedió la noche del pasado viernes a las puertas de ... un local de copas en la calle Gutiérrez Mellado de la localidad de Tordesillas. Allí, en torno a las tres de la madrugada, comenzó una trifulca que terminó con una brutal agresión hacia un hombre que acabó tendido en el suelo en varias ocasiones tras recibir fuertes golpes por parte de, al menos, otros tres implicados.

Un testigo de lo ocurrido esa madrugada decidió grabar con su móvil lo que estaba pasando en la vía pública y en esa grabación de parte de la monumental pelea puede verse cómo son varios los hombres que propinan numerosos puñetazos en la cabeza y golpes y patadas en el costado a la víctima, a la que terminan tirando sobre la acera, donde continúan con la paliza.

Algunas de las personas presentes en el grupo (de unos ocho integrantes) tratan de poner fin a la pelea para que la situación no empeore, lo que permite durante unos segundos que la víctima, un hombre de mediana edad, logre recomponerse y levantarse. Pero inmediatamente dos hombres vuelven a aparecer en escena y se ensañan con él dándole varios puñetazos seguidos en la cabeza, lo que provoca que vuelva a caer sobre la acera.

Es en ese momento, cuando está tendido en el suelo por segunda vez cuándo se observa cómo un tercer agresor rodea al hombre para situarse a la altura de su cabeza y es entonces cuando le propina una brutal patada directamente en la cara, un impacto que le deja noqueado aunque no deja de recibir golpes, porque el agresor le da una segunda patada en la misma zona antes de que uno de los miembros del grupo asista a la víctima y consiga sacar al hombre en volandas para evitar que siga recibiendo golpes.

Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la calle Gutiérrez Mellado de Tordesillas en ese momento, los servicios de emergencias del 112 recibieron una llamada para dar aviso a las autoridades y a los servicios sanitarios por si era necesaria atención médica para la víctima, pero a los pocos minutos de avisar una nueva llamada informaba de que la pelea se había disuelto y que las personas que acababan de protagonizar la pelea habían huido del lugar donde se había producido el altercado momentos antes. Por el momento, no constan denuncias por lo ocurrido y es la Guardia Civil la que investiga qué sucedió la noche de viernes a las puertas de una local de copas de la localidad.