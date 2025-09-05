El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Toni Acosta sujeta el trofeo con su rostro de 'Una madre de película'. Javier Naval

Fiestas de Valladolid

Toni Acosta: «El nido vacío es una etapa que tenemos que vivir con humor»

La actriz protagoniza 'Una madre de película', el primer monólogo de su carrera artística, un reto que afronta con «muchas ganas» y que llega al Teatro Zorrilla después de «un parón de casi dos meses»

Lucía San José

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:34

«Mi hijo mayor se fue a estudiar fuera a la universidad y mi hija pequeña, un trimestre a Irlanda». Esta situación fue la que ... inspiró a Toni Acosta a lanzarse al primer monólogo de su carrera: 'Una madre de película'. Un proyecto que la actriz idea y protagoniza, y que el primer sábado de Fiestas de San Lorenzo hace parada en el Teatro Zorrilla de Valladolid. La maternidad aparece en esta obra contada desde la experiencia cercana de su protagonista, que asegura que es una etapa que las madres y padres tienen «que vivir con humor».

