Toni Acosta: «El nido vacío es una etapa que tenemos que vivir con humor»

«Mi hijo mayor se fue a estudiar fuera a la universidad y mi hija pequeña, un trimestre a Irlanda». Esta situación fue la que ... inspiró a Toni Acosta a lanzarse al primer monólogo de su carrera: 'Una madre de película'. Un proyecto que la actriz idea y protagoniza, y que el primer sábado de Fiestas de San Lorenzo hace parada en el Teatro Zorrilla de Valladolid. La maternidad aparece en esta obra contada desde la experiencia cercana de su protagonista, que asegura que es una etapa que las madres y padres tienen «que vivir con humor».

La actriz canaria, después de tantos años dedicándose al humor, se lanza al escenario en solitario, porque tenía «muchas ganas». «En realidad el proyecto nació de mí. Tenía muchas ganas de hacer un monólogo, de enfrentarme al reto. Y cuando Jesús Cimarro, de Pentación, me animó a pensar qué quería hacer, decidimos apostar por un tema que nos parecía original: el nido vacío», explica Acosta. Esa autenticidad es lo que marca la diferencia, porque se trata de una vivencia propia transformada en teatro.

El detonante fue la partida de sus hijos. Esa circunstancia la enfrentó, de repente, a una realidad emocional compleja: ¿Cómo reírse del vacío que dejan los hijos cuando se van de casa? Acosta recuerda que muchas de las situaciones son «patéticas, pero al mismo tiempo divertidísimas».

«El nido vacío es una etapa de la vida que existe, pero de la que se habla muy poco. Y además, muchas veces se frivoliza con el tema, como si solo afectara a mujeres quejicas. No es así. También los hombres, los padres, lo sufren. Es un tránsito que merece ser contado sin miedo», afirma la artista.

En 'Una madre de película', el escenario se convierte en un refugio cinematográfico. La protagonista se apoya en las películas para reinterpretar lo que vive; de ahí el título, que juega con esa doble condición: «Me gustaba mucho esa idea de que, al marcharse el hijo, la que se queda tiene que empezar a descubrirse de nuevo. Es un viaje vital y me interesaba contarlo en primera persona».

La función además de representar el sentimiento de los padres, también muestra la experiencia de quienes se han ido de casa. «Amigas mías, que estamos en la misma edad, me dicen que sus hijos se ríen de mamá, eres tú, es que eres exactamente tú», recuerda la protagonista con una sonrisa. «Los temas delicados, tratados con humor y con ternura, luego crean una reflexión que es interesante. A mí lo que más me gusta es que la gente vaya a casa, salga de la función y tengan debates y conversaciones, gente que está pasando por lo mismo o que va a pasar», explica Acosta.

El primer monólogo de Toni Acosta

Pero para llegar a este punto de su trayectoria, la actriz tuvo que superar la sensación de soledad sobre las tablas: «Lo más difícil al principio fue sostener la función entera yo sola, de principio a fin. Eso me imponía mucho. Pero ahora ya lo disfruto, me siento cómoda. Es como ir al gimnasio, al principio duele, pero luego se convierte en algo natural». Ese entrenamiento le ha dado confianza y ha convertido el monólogo en un espacio de libertad. «Cuando subo al escenario siento que me pertenezco, que estoy completa. La relación con el público en directo es lo mejor del teatro», afirma.

La llegada a Valladolid tiene un significado especial, porque marca la reanudación de la gira tras un «parón de casi dos meses». Además, la actriz reconoce que la ciudad es un referente cultural: «Valladolid me gusta mucho, tiene una tradición cultural fantástica y, además, un festival de cine que me trae recuerdos preciosos». La llegada durante las fiestas «hace que moverse por la ciudad sea más complicado», pero asegura que le hace «muchísima ilusión volver con esta obra». El público, reconoce, es siempre una incógnita, aunque espera que el recibimiento sea «con mucho amor y muchas risas».

La actriz apuesta también por nuevos proyectos; de hecho, ha publicado este 2025 un libro y no descarta seguir abriéndose camino en distintos géneros. «Yo quiero seguir trabajando, sin encasillarme. Soy muy feliz haciendo comedia», afirma.

En una ciudad que vive intensamente su cultura y sus fiestas, 'Una madre de película' llega como una invitación a detenerse y mirarse en un espejo: las relaciones familiares, las despedidas, los cambios y, sobre todo, la risa como salvavidas. El próximo 6 de septiembre, Valladolid comprueba cómo el vacío puede convertirse en un espectáculo lleno de vida, de carcajadas y de ternura.