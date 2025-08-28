'El Gran Show' abre la cartelera del Teatro Ortega para San Antolín

El musical 'El Gran Show' será el encargado de abrir este sábado, a las 20:30 horas, la cartelera que la familia Margareto ha proyectado ... en el Teatro Ortega de Palencia para las fiestas de San Antolín. Este espectáculo, de 130 minutos de duración, inaugurará una programación que se extenderá hasta el 7 de septiembre, domingo, con la sucesión de ocho funciones de diferentes géneros como música, circo, comedia y flamenco.

Desde su estreno el 19 de mayo de 2023 en el Teatro Mónaco de Onda de Castellón, 'El Gran Show', una impactante adaptación teatral de la película 'The Greatest Showman', se ha convertido en una de las giras musicales más sorprendentes del panorama escénico nacional. Producido por la compañía Ambfi.teatre, este espectáculo ha recorrido más de veinte ciudades en toda España con una respuesta del público extraordinaria y funciones con entradas agotadas en casi todas sus paradas.

Con una ambiciosa propuesta artística y una ejecución impecable, ofrece al espectador una experiencia visual y emocional única. Sobre el escenario, veinticinco artistas dan vida a la historia de P. T. Barnum, el pionero del entretenimiento moderno, en un montaje que combina interpretación, canto, danza y una potente puesta en escena multimedia. El equipo técnico se completa con escenógrafos, tramoyistas y un grupo de cinco profesionales encargados de imagen, sonido y vídeo, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel tanto en lo artístico como en lo tecnológico.

A pesar de estar inspirada en la exitosa película protagonizada por Hugh Jackman, la versión de 'El Gran Show' ha sabido encontrar su propio lenguaje escénico, con una narrativa teatral que da protagonismo al elenco coral y resalta el mensaje de inclusión, superación y belleza de lo diferente. Se trata de un musical familiar, pensado para emocionar a públicos de todas las edades, sin perder por ello complejidad ni profundidad artística.

Uno de los elementos más destacados del montaje es la calidad vocal de sus intérpretes. Las voces son en directo con letras en español, lo que dota de autenticidad y comprensión a cada número musical. Los coros han sido también realizados por el propio elenco, lo que mantiene la coherencia sonora y la identidad del grupo.

Pero lo que realmente diferencia a este montaje de otras producciones similares es su apuesta escénica de alto impacto visual. El espectáculo cuenta con tres pantallas LED de 2x4 metros, utilizadas para crear atmósferas envolventes, efectos inmersivos y un dinamismo visual que atrapa al espectador desde el primer minuto. A esto se suma un vestuario confeccionado para la ocasión, con un nivel de detalle que refuerza la estética circense y el espíritu colorido y diverso del show. Las coreografías, enérgicas y muy cuidadas, junto con la música, las voces y el uso del espacio escénico, hacen de cada función una experiencia total, donde cada elemento suma y emociona.

Gran respuesta del público

En casi todas sus representaciones, el musical ha colgado el cartel de «no hay entradas», con espectadores saliendo de las salas visiblemente emocionados y satisfechos. Desde pequeños teatros municipales hasta grandes espacios escénicos, la acogida del público ha sido cálida y ha consolidado a 'El Gran Show' como una de las propuestas más queridas.

Además de su recorrido inicial por la Comunidad Valenciana, la gira ha hecho parada en ciudades como Bilbao, Cuenca, Ciudad Real, Yecla, Tarragona, Terrassa, Torrejón de Ardoz o Alcorcón, entre muchas otras. Con funciones programadas hasta febrero de 2026, la compañía continúa llevando su espectáculo por todo el país, con nuevas fechas en ciudades como Palencia, Valladolid, Pamplona o Mallorca, entre otras.

La solidez del equipo, el compromiso artístico y el entusiasmo del público hacen de esta gira un caso ejemplar de cómo una producción independiente puede conquistar al público a base de talento, esfuerzo y emoción.