Montaje en el recinto ferial de la atracción del barco vikingo. Manuel Brágimo

Palencia

El Recinto Ferial acogerá en San Antolín 34 atracciones y 22 casetas

Se podrá disfrutar del 28 de agosto al 7 de septiembre y contará con mayor presencia policial y un Punto Violeta

Palencia

Martes, 26 de agosto 2025, 21:29

Los feriantes volverán a instalar sus atracciones en San Antolín entre el día 28 de este mes y e 7 de septiembre, con precios especiales en los Días del Niño. El Recinto Ferial, que se podrá disfrutar en horario de 17:30 a 1:30 horas (víspera de festivos con cierre a las 3:00 horas), albergará un total de 56 puestos, de los que 34 serán atracciones y 22, casetas.

Concretamente, en las 22 casetas habrá doce puestos de alimentación (algodón dulce, hamburgueserías, churrerías, vino) y otras diez serán de juegos, entre ellos el bingo o la tómbola. Respecto a las atracciones, ocho de ellas serán para adultos y las 26 restantes irán destinadas al público infantil a través de hinchables, autos de choque o el tren de la bruja.

Los días 28 de agosto y 3 de septiembre, Días del Niño, en horario de 17:30 a 19:30 horas, el ferial se convertirá en un espacio sin ruido para que puedan disfrutarlo las personas con hipersensibilidad auditiva.

Todo ello, en un espacio en el que habrá mayor presencia policial para evitar incidentes como el ocurrido el año pasado, cuando una reyerta con disparos y heridos, además de un atropello, con feriantes implicados, desató el pánico en una noche festiva. «Se ha extremado esa vigilancia, esa precaución, en coordinación tanto con la Policía Local como con la Policía Nacional, con el tema de la documentación de todos los que se instalan en el Recinto Ferial. Para evitar este tipo de cuestiones, van a estar muy vigilados y esperemos que aquel disgusto y susto que tuvimos el año pasado por supuesto no se vuelva a repetir», explicó la alcaldesa, Miriam Andrés, que presidió el pasado día 22 junto al nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, la Junta Local de Seguridad Ciudadana previa a las fiestas de San Antolín.

También habrá en el Recinto Ferial un nuevo Punto Violeta de atención e información, que se sumará a los que ya vienen funcionando durante las fiestas en el parque de El Salón y en las Huertas del Obispo, los lugares donde se celebran los conciertos que mayor cantidad de público congregan. Dicho Punto Violeta contará por primera vez con un equipo itinerante que recorrerá el recinto ferial para informar y atender a jóvenes y menores.

«Está comprobado, y lo hemos vivido en fiestas recientes a lo largo y ancho de todo el país, que en este tipo de aglomeraciones siempre las que sufren algún tipo de atropello o cortapisa a su libertad suelen ser mujeres y jóvenes», agregó ese día la regidora.

