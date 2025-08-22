La vigilancia policial se reforzará contra las agresiones a mujeres y en el Recinto Ferial

88 agentes de la Policía Nacional van a estar a disposición del Ayuntamiento de Palencia y en coordinación con la Policía Local y Protección Civil ... para las fiestas de San Antolín, «para prestar unas ferias tranquilas para todos», subrayó ayer el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que ha asumido el cargo esta misma semana. El operativo también contará con el apoyo de la Guardia Civil cuando sea necesario y para el control del tráfico en los entornos de la ciudad.

El nuevo subdelegado del Gobierno presidió junto a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, la Junta Local de Seguridad Ciudadana, «una reunión formal y obligada previa a las fiestas de San Antolín, porque cada vez que hay una circunstancia de aglomeración en la ciudad, se prevé esta reunión para coordinar todos los efectivos, y agradezco los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hacen un papel de refuerzo y de complemento a los servicios públicos básicos del Ayuntamiento, tanto bomberos como Policía Local, que también hacen refuerzo en sus operativas a lo largo de de estos días en función de lo que se vaya demandando o se vaya necesitando», explicó la alcaldesa, al tiempo que aseguró que no habrá ningún problema en la Policía Local en cuanto a la necesidad de más efectivos para los turnos y servicios especiales. «No ha habido ningún problema para reforzar efectivos», señalaba la alcaldesa.

Miriam Andrés recalcó que en el objetivo de reforzar la seguridad para las fiestas de San Antolín habrá dos ejes estratégicos:la prevención de delitos sexuales, información y atención a las posibles víctimas, y el control del Ferial para evitar un incidente como el ocurrido el año pasado, cuando una reyerta con disparos y heridos, además de un atropello, con feriantes implicados, desató el pánico en una noche festiva.

«Se ha extremado esa vigilancia, esa precaución, en coordinación tanto de Policía Local como Policía Nacional, con el tema de la documentación de todos los que se instalan en el recinto ferial. Para evitar este tipo de cuestiones, van a estar muy vigilado y esperemos que aquel disgusto y susto que tuvimos el año pasado por supuesto no se vuelva a repetir», explicó la alcaldesa.

Otro aspecto en el que se incidirá en estas fiestas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana «es la seguridad hacia las mujeres, especialmente hacia las mujeres jóvenes, porque está comprobado y lo hemos vivido en fiestas recientes a lo largo y ancho de todo el país, que en este tipo de aglomeraciones siempre las que sufren algún tipo de atropello o de cortapisa a su libertad, suelen ser mujeres y jóvenes, por tanto habrá dispositivos desplegados a través del área de Servicios Sociales en coordinación con la Subdelegación del Gobierno a través de la delegada para la prevención de violencia», explicó refiriéndose a los puntos violetas.

Como novedad importante, los puntos violeta se va a extender al Recinto Ferial, con cuatro días de intervención,«porque consideramos que allí también van muchas personas jóvenes, menores de edad en muchos casos, y creemos que quedaba un poco desatendido», señaló la concejala de Bienestar Social, Rosario García.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Marimar Rodríguez, explicó que los puntos violeta son en realidad una carpa morada que se instalará en el Salón y en las Huertas del Obispo, lugares que acogerán los conciertos. «Algo importante para este año es que estaremos en el recinto ferial y no será una carpa en sí, sino que será un punto de información que rotará por el recinto ferial, que es cuando de verdad coges a los grupos de jóvenes y les puedes informar. Vamos a cubrir todos los puntos, todas las fiestas fundamentalmente por la noche, y se verá muy bien en el Salón y en las Huertas del Obispo.

El Ayuntamiento mantiene un convenio con Cruz Roja para la atención de estos puntos, y además ha contratado los servicios de una empresa, «porque necesitábamos cubrir la parte del recinto ferial y esta empresa estuvo trabajando el año pasado con gente preparada, con un currículum excepcional. En las dos están preparadas para llevar a cabo los casos de violencia de género, es decir que no son puntos violeta para que te den una pegatina, sino que podamos actuar en caso de una agresión sexual», remarcó la concejala, a la vez que recordó que el año pasado se contabilizaron 175 atenciones durante todas las fiestas. «El día que ocurrió el problema del recinto ferial surgió un bulo que el tiroteo se había trasladado al Salón, y se registraron bastantes atenciones en el Punto Violeta de chicas, sobre todo menores».