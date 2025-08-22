El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes de las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la reunión de la Junta Local de Seguridad. Manuel Brágimo
Palencia

La vigilancia policial se reforzará contra las agresiones a mujeres y en el Recinto Ferial

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad coordinan el trabajo para garantizar la seguridad durante las fiestas

J. Olano

J. Olano

Palencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:07

88 agentes de la Policía Nacional van a estar a disposición del Ayuntamiento de Palencia y en coordinación con la Policía Local y Protección Civil ... para las fiestas de San Antolín, «para prestar unas ferias tranquilas para todos», subrayó ayer el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que ha asumido el cargo esta misma semana. El operativo también contará con el apoyo de la Guardia Civil cuando sea necesario y para el control del tráfico en los entornos de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  5. 5 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  6. 6

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  7. 7 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  8. 8 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vigilancia policial se reforzará contra las agresiones a mujeres y en el Recinto Ferial

La vigilancia policial se reforzará contra las agresiones a mujeres y en el Recinto Ferial