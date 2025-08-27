Todo listo para disfrutar y bailar el A Por Ellos

Mónica Rico Cuéllar Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:14 Compartir

Han sido 360 días de espera, pero ya los cuellaranos dicen eso de 'huele a toro', ante la próxima llegada de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario, en las que se incluyen los encierros más antiguos de España, unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional y que se prolongan desde mañana 29 de agosto hasta el 4 de septiembre, y que han tenido como previa, durante la tarde de ayer, la bajada de la imagen de la Virgen desde la parroquia de San Miguel hasta la capilla de Santo Tomé, amenizada por las dulzainas y las danzas de los devotos.

Aunque de forma oficial las fiestas no comienzan hasta el sábado, ya mañana cuellaranos y visitantes podrán disfrutar de algunas actividades que son el punto de partida de las fiestas, al igual que lo han sido en los últimos días la colocación de las talanqueras por las calles, cambiando así la fisonomía habitual de la villa, o los escaparates y balcones, que se llenan de señales, como pañuelos rojos, que apuntan a la cercanía de estos días tan especiales para los vecinos. Estos, a su vez, también se preparan en sus casas.

Los pañuelos rojos salen de los cajones, los petos y uniformes de las peñas vuelven a la primera línea de los armarios, y las cocinas y despensas se preparan con guisos y platos tradicionales que van más allá del lechazo o el cochinillo asados: tencas, caracoles, cangrejos, pollo guisado, y, por supuesto, tajadas y chorizos de la olla, que, junto con los huevos fritos, formarán parte del tradicional almuerzo del segador, que estará muy presente estos días.

Tras estos días de preparativos, la víspera de las fiestas ya estará llena de actividad, comenzando con el concurso de limonadas en la plaza de la Huerta Herrera, que organiza la Asociación de Jóvenes Cuellaranos, o el concurso de cortes. Tras el mismo, la Corregidora, damas de honor, madrinas de peñas, acompañantes y corporación municipal visitarán las peñas oficiales, donde tendrá lugar la presentación de las pancartas que portarán durante el desfile del sábado, y en las que se suele hacer referencia, en clave de sátira y humor, a asuntos de la actualidad municipal.

Luces

Este recorrido estará acompañado de la música de las dulzainas del grupo Castilviejo, y en el mismo no faltarán los aperitivos, bollos, pastas y limonada que la peña La Plaga, la peña El Pañuelo, la panda El Soto y la peña El Embudo entregarán a quienes se acerquen hasta el lugar. Mientras se realiza este trayecto, Cuéllar se iluminará de fiesta, pues tendrá lugar la inauguración del alumbrado ferial. La comitiva se trasladará después hasta los paseos de San Francisco, en concreto junto al monumento a los encierros, donde se bailará el A Por Ellos y la corregidora y sus damas serán las encargadas de colocar el pañuelo rojo típico de las fiestas al cuello de la escultura del mozo que corre delante de un astado.

Bailando al ritmo de Los Cañoneros se cerrará esta primera noche festiva cuellarana, que no será más que el preludio de seis días intensos, llenos de actividad y que tendrán su punto álgido en los actos inaugurales del sábado, que comenzarán con una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario en la capilla de Santo Tomé. A mediodía se desarrollará la tercera Plaguella, para dar paso después a la apertura oficial de las fiestas.

Será a las 19:30 horas, cuando el repique de la campana del Ayuntamiento convocará a concejo a todos los vecinos de la villa y dará paso a la llegada de decenas de vecinos, ansiosos por poder disfrutar del comienzo de sus fiestas, participando de los momentos de alegría y jolgorio que se desarrollan a continuación, que se mezclan con la solemnidad de la procesión, que partirá desde la capilla de Santo Tomé hasta la iglesia de San Miguel. En Santo Tomé se sitúa el segundo epicentro de la actividad, pues allí se reúnen peñas, autoridades y multitud de vecinos para acompañar la imagen de la Virgen del Rosario, con los ritmos de la Banda Municipal de Música.

La comitiva partirá hacia la plaza Mayor, donde miles de personas esperarán su llegada para dar comienzo al inicio de las fiestas. Con la plaza abarrotada de vecinos, la Virgen llegará hasta la iglesia, donde se realiza un acto solemne y ofrenda floral. Después la comitiva se dirigirá hasta el Ayuntamiento, hacia cuyo balcón se dirigirán todas las miradas, pues allí tendrán lugar los actos más emotivos de las fiestas.

Ese será el momento del nombramiento oficial de la Corregidora de las Fiestas, Ana Benito Salamanca, y sus damas, Marina Polo Ferreiro y Clara Olmos Gordo; y del pregón de las fiestas, a cargo de Juan Carlos Llorente Mínguez, profesor emérito de historia y gran conocedor del patrimonio histórico artístico de Cuéllar. Él será el encargado de pronunciar el esperado grito 'Cuellaranos, a por ellos', momento en el que la plaza estallará en alegría, mientras la Banda Municipal de Música interpreta el A Por Ellos, himno no oficial de las fiestas, que miles de personas bailarán y corearán dando así paso a seis días de fiesta.

Programa

Unas fiestas en las que la música estará muy presente desde primera hora de la mañana, con las dianas y pasacalles y el baile de la rueda que anima las calles hasta la llegada del encierro. Grupos de dulzainas y charangas animarán también todos los días el chateo popular, así como el pasacalles de acompañamiento a la corregidora y sus damas, las madrinas y acompañantes de las peñas desde la calle Carchena hasta la plaza de toros. Los festejos taurinos estarán amenizados por la Banda Municipal de Música de Cuéllar, y las charangas de las peñas.

Para finalizar, no faltará la música durante las noches, cuando se contará con dos verbenas, amenizadas por las orquestas Cañón y Pikante, y cinco conciertos de distintos estilos, comenzando la noche del viernes con el rock de Los Cañoneros, o de Rocking Girls, hasta un Tributo a la Oreja de Vang Gogh, pasando por música de los años 60 y 70. A todo ello se suman tres discomovidas y distintos dj´s que animarán diferentes momentos de estas fiestas.

Para los más pequeños habrá dos tardes de teatro familiar, gratuito y con aforo limitado a 300 personas, una jornada de hinchables y tres días de desfile de gigantes y cabezudos, a lo que hay que sumar las iniciativas que organizan las peñas para el público infantil, como son los encierros del chupete, el Toro Amarillo, la piñata infantil, la fiesta de la espuma o el descenso de San Pedro, entre otras. Las peñas también ponen en marcha multitud de actividades durante estos seis días de fiesta, para la diversión y participación de vecinos y visitantes.

Entre las novedades, la puesta en marcha de un tardeo con Flau & Cía durante la jornada del lunes, o un pasacalles con los Batucantes de Zereia, el martes, además de clases de cortes, saltos y quiebros por los recortadores cuellaranos en la Huerta Herrera o un concurso de disfraces organizado por la Asociación de Jóvenes Cuellaranos.

A todo eso hay que sumarle los festejos taurinos, donde tienen un papel protagonista los encierros, los más antiguos de España, declarados de Interés Turístico Internacional. Tampoco faltarán probadillas, que estarán amenizadas por dulzaineros y charangas, los encierros de promoción o los festejos de plaza.