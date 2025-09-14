El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Mercé, durante un momento de su concierto en la Plaza Mayor.

José Mercé, durante un momento de su concierto en la Plaza Mayor. Rodrigo Jiménez
Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

José Mercé rinde homenaje a su vecino Manuel Alejandro en Valladolid... y sin micrófono

El cantaor jerezano ofrece un recital apasionado en la Plaza Mayor, que culmina de forma apoteósita con un tema interpretado a pura voz

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:43

Imagina que eres cantante. O que al menos tienes el sueño de convertir en tu oficio la canción. Imagina que estás en tu casa, delante ... del espejo, practicando una torpe sucesión de estribillos que en algún momento pueden convertirse en espectáculo. Imagina que tu dormitorio será dentro de poco escenario. Tu cuarto de baño, el camerino. Que el flexo se transformará en focos, que el boli que agarras en tu mano será micrófono, que la guitarra que tocas en el aire en algún momento se hará realidad. Imagina todo eso en tu casa, pongamos de Jerez de la Frontera. Que allí, en el dormitorio de una vivienda del barrio de Santiago, ensayas para convertirse en estrella de la canción. Imagina que tu familia confía en tu talento porque algo llevas en los genes que no tarda nada en salir. Que desde pequeñito cantas en la escolanía de la basílica del pueblo, que muy pronto das el salto a tablaos y compañías flamencas. Que tu fantasía se convierte en realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  4. 4

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  5. 5

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  6. 6

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 14 de septiembre
  8. 8

    Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos
  9. 9

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  10. 10

    Piano de gran cola busca comprador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla José Mercé rinde homenaje a su vecino Manuel Alejandro en Valladolid... y sin micrófono