José Mercé rinde homenaje a su vecino Manuel Alejandro en Valladolid... y sin micrófono

Imagina que eres cantante. O que al menos tienes el sueño de convertir en tu oficio la canción. Imagina que estás en tu casa, delante ... del espejo, practicando una torpe sucesión de estribillos que en algún momento pueden convertirse en espectáculo. Imagina que tu dormitorio será dentro de poco escenario. Tu cuarto de baño, el camerino. Que el flexo se transformará en focos, que el boli que agarras en tu mano será micrófono, que la guitarra que tocas en el aire en algún momento se hará realidad. Imagina todo eso en tu casa, pongamos de Jerez de la Frontera. Que allí, en el dormitorio de una vivienda del barrio de Santiago, ensayas para convertirse en estrella de la canción. Imagina que tu familia confía en tu talento porque algo llevas en los genes que no tarda nada en salir. Que desde pequeñito cantas en la escolanía de la basílica del pueblo, que muy pronto das el salto a tablaos y compañías flamencas. Que tu fantasía se convierte en realidad.

Imagina ahora que eres compositor. O que al menos tienes el sueño de convertir en canciones todo eso que se te pasa por la cabeza. Que te sientas delante del piano para pasear tus dedos por melodías nunca antes exploradas. Que llenas pentagramas de notas y folios blancos de palabras que en algún momento alguien llegará a cantar. Imagina que las voces más importantes llevan eso que has creado en la soledad de tu escritorio al estudio de grabación primero, a salas y teatros después, a enormes estadios o explanadas donde miles de personas cantan lo que escribiste una madrugada de insomnio e inspiración. Imagina que todo eso comienza en una casa llena de esperanzas que está en Jerez de la Frontera, en el barrio de Santiago, en la calle de la Merced, donde también un chaval, algo más joven que tú, se prepara para ser alguien importante en el mundo de la canción.

Imagina que, pasado el tiempo, ese niño que llegó a cantante (José Mercé) y ese joven que se convirtió en compositor (Manuel Alejandro) se alían. Que esos dos vecinos se encuentran en un espectáculo gozoso con el que este domingo se despiden las fiestas de Valladolid. Y ahora, imagina que no es necesario imaginarlo porque se ha transformado en realidad. José Mercé canta las canciones de su vecino Manuel Alejandro. Los temas de Manuel Alejandro adquieren un nuevo ropaje (flamenco y arrebatado) en la voz poderosa de su paisano José Mercé. Dos talentos, separados en su origen tan solo por unos metros, que comparten ahora camino en un espectáculo único que recala en la Plaza Mayor.

Ver 18 fotos José Mercé reservó la parte central del concierto para el flamenco tradicional. Rodrigo Jiménez

Hace tiempo que José Mercé incorporó a su repertorio 'Se nos rompió el amor', por bulerías, el tema que hace cuarenta años compuso Manuel Alejandro para Rocío Jurado y que este año arranca aplausos, olés y jaleos en la Plaza Mayor. La canción adquiría un vuelo especial con los giros flamencos del cantaor de Jerez. Y entonces prendió una idea. ¿Por qué no hacer suyas más canciones de su compadre? Se reunió con Manuel Alejandro en su casa, comieron juntos, le presentó el proyecto y, a partir de ahí, se comenzó a fraguar un espectáculo que tenía que salvar un primer escollo fundamental. ¿Cómo elegir el repertorio cuando el maestro (de 93 años) tiene más de 600 canciones en su haber? ¿Cómo quedarse tan solo con un puñado y tener que decir a tantas otras que no?

Empezó así el doloroso momento de seleccionar y desechar. De recordar esos temas que en su día cantaron Raphael, Nino Bravo, El Puma o Jeanette para conformar un recital de más de hora y media donde todo funcione a la perfección. Y así, como por selección natural y apetencia personal, fue como llegaron 'Te estoy queriendo tanto', 'Soy rebelde' o 'En carne viva', con la que comienza el concierto, con el solo acompañamiento del piano. Y para no abandonar a Raphael, justo a continuación, la versión de 'Yo soy aquel', ya con guitarras, palmas y compás. O 'Se muere por mí la niña'. Tal vez los catedráticos del flamenco tuerzan el gesto cuando escuchen en estas canciones un deje que se escapa de la pureza del género. Pero José Mercé lo tiene claro. No puede perderse el poderío melódico de las canciones de Manuel Alejandro… y tampoco se puede renunciar al eco flamenco de su voz. De esa unión nacen barbaridades como esa versión tremendamente dolorosa de 'Procuro olvidarte'.

José Mercé cerró el concierto cantando sin micrófono ante una Plaza Mayor rendida

Mercé, quien anuncia que el disco con estas canciones saldrá a la venta el 5 de diciembre, canta muchas de ellas sentado en una silla, cómodo con el pie de micro en frente, y las manos libres para gesticular cada estrofa, golpearse el pecho si la ocasión lo requiere, con la barbilla alta si hay que mostrarse confiado, con la figura encogida cuando hay que presentarse vulnerable y pequeñito como un diente de leche. A su alrededor, un puñado de músicos que le arropan y celebran ese tramo del concierto que se llena de alegrías, fandanguitos y soleás. «Cuando alguien viene a un concierto de José Mercé puede que se encuentre cosas nuevas o no, pero lo que nunca va a faltar es el flamenco más tradicional, que es la verdadera marca España», dice el cantaor, quien en el tema final deja atrás todo micrófono para cantar a pura voz mientras la Plaza Mayor se cae en una tremenda ovación.

Manuel Cerpa y Álvaro Moreno con las guitarras flamencas, David Casares 'El gasolina' en la percusión. Álex Romero al piano y, con las palmas y coros, 'Chicharito de Jerez', Jorge Bautista, Víctor Carrasco, Mercedes García y Laura Marchena. Todos ellos conforman este tablao inspirado, este retablo de santidad flamenca que convierte en realidad esos sueños que hace años tuvieron por separado cantante y compositor, dos vecinos que desde el mismo barrio de Jerez de la Frontera alcanzaron la gloria en el mundo de la canción.