El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Becerra, durante un momento de su concierto en la Plaza Mayor.

María Becerra, durante un momento de su concierto en la Plaza Mayor. Iván Tomé

Valladolid

María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón

La cantante argentina saca todo un arsenal de canciones en una actuación de apenas 75 minutos... y con un corte de casi diez pasra atender a una persona del público indispuesta

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:43

La noche es un manojo de nervios y expectación, de jóvenes impacientes que llevan horas de espera en primera fila y padres que miran ansiosos ... el reloj, a ver si empieza lo que no tardará en acabar. Porque, aunque todavía no lo sepan, la cosa será cortita. Apenas 75 minutos. El concierto de María Becerra no llega a los 54 de C. Tangana en 2018, pero aquí es que ha habido un corte indeseado de casi diez. Pero ya llegaremos a eso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  3. 3

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  4. 4

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  5. 5

    El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo
  6. 6

    Las obras de la VA-20 obligan a Emilio Barrul a marcharse: «Sé que me tendré que ir, pero no cuándo»
  7. 7

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  9. 9

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  10. 10 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón