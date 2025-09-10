El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación

Aún serán necesarios varios días para determinar la identidad del cuerpo hallado el pasado sábado por una mujer que paseaba cerca de la carretera de ... Rueda y si este finalmente corresponde con la del anciano Ángel Benéitez, quien desapareció en la misma zona hace casi cuatro meses.

El estado en el que se encontraba el cadáver localizado este fin de semana en torno al mediodía ha dificultado desde el inicio las labores de reconocimiento. Así, al método habitual de reconocimiento dactilar, se ha sumado una prueba más, la del análisis del ADN del cuerpo (un proceso más complejo y cuyos resultados tardan varios días en arrojar la información necesaria) para dar con la identidad del hombre hallado en una zona de matorral cerca de la carretera de Rueda, en dirección a Tordesillas.

Es precisamente esta prueba a la que se aferran los agentes policiales que llevan la investigación tras el hallazgo del finado que no presenta signos de violencia visibles, eso sí, a la espera del resultado definitivo la autopsia.

En la misma zona

Tal y como han confirmado fuentes policiales «son necesarios de media unos cinco días para esclarecer los resultados», será entonces cuando se pueda concluir si el cuerpo hallado el pasado fin de semana es el del exmilitar de 89 años Ángel Benéitez, quien lleva desaparecido desde finales del mes de mayo.

Fue el día 29 cuando la doctora de Atención Primaria dio la voz de alarma al no acudir el anciano a la cita médica prevista. Preocupada por su patologías y por su estado de salud, la sanitaria alertó a las autoridades, que acudieron al domicilio para localizar a Benéitez, aunque la vivienda se encontraba vacía.

Desde entonces se activó una búsqueda por tierra en la que participaron agentes de la Policía Nacional, además de bomberos de Valladolid y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil que peinaron varias zonas cercanas del río Pisuerga, a la altura del puente de la Hispanidad, cerca del domicilio de Benéitez.

Poco después, la búsqueda se centró en la zona cercana al edificio del PRAE, donde se emitía la posición del terminal móvil del anciano y es precisamente cerca de ese punto donde el pasado sábado fue localizado el cuerpo que ahora trata de ser identificado.