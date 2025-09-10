El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona cercana al PRAE donde ha aparecido el cuerpo y donde desapareció Ángel Benéitez. A. Mingueza
Valladolid

El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación

Los forenses han tenido que recurrir a la realización de pruebas de ADN para confirmar si se trata del desaparecido en mayo Ángel Benéitez

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:49

Aún serán necesarios varios días para determinar la identidad del cuerpo hallado el pasado sábado por una mujer que paseaba cerca de la carretera de ... Rueda y si este finalmente corresponde con la del anciano Ángel Benéitez, quien desapareció en la misma zona hace casi cuatro meses.

