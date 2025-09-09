Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes mayo

El pasado sábado, mientras daba un paseo por un camino cercano a la carretera de Rueda, en una zona próxima al Hotel Lasa Sport, una ... mujer se percataba de la presencia de un cuerpo en una zona de matorral y alertaba de inmediato a los servicios de emergencias. La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación tras el hallazgo, está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN del cuerpo que fue trasladado la tarde del sábado al Instituto de Medicina Legal de Valladolid para su identificación.

A falta de lo que determinen las pruebas de laboratorio, todo apunta a que el cuerpo encontrado el pasado fin de semana en una zona de arbustos sería el de Ángel Benéitez, el hombre de 89 años al que se le buscaba desde finales del mes de mayo en Valladolid.

De ser así, la desaparición de Benéitez habría terminado con el peor de los finales y habrían sido casi cuatro meses de búsqueda infructuosa de este hombre hasta que hace cuatro día fuese localizado apenas a unos cincuenta metros de la carretera de Rueda, en dirección Tordesillas, y muy cerca de la zona del canal, donde este sábado era hallado el cuerpo de un hombre aún por identificar.

Cerca del PRAE

La investigación por la desaparición de Ángel Benéitez se centró primero en las inmediaciones del Puente de Hispanoamérica, porque era el lugar por el que paseaba con frecuencia el anciano que vivía en esta zona de la capital, aunque posteriormente las pesquisas obligaron a centrar la atención de los agentes en los aledaños del edificio PRAE (Propuestas Ambientales Educativas de la Junta) y cerca de la carretera de Rueda porque era en esa zona donde el móvil se posicionaba por geolocalización el día en el que se perdió el rastro del exmilitar.

Desde entonces varias batidas lideradas por el grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional, así como las intervenciones de los bomberos de Valladolid y de varios miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil que peinaron el río en varias ocasiones no habían dado pista alguna sobre Benéitez.

La búsqueda del capitán jubilado se mantenía activa desde la mañana del jueves 29 de mayo, cuando su médica de Atención Primaria dio la voz de alarma al no presentarse el anciano a su consulta. Preocupada por el estado de salud del hombre, su avanzada edad y temiendo que le hubiera pasado algo más grave, la doctora decidió llamar a la policía para dar cuenta de lo sucedido.

Aquel martes dos agentes de Policía Nacional acudieron a la puerta de su domicilio pero no recibieron respuesta, por lo que finalmente fueron los bomberos los que tuvieron que intervenir para facilitar el acceso a la vivienda de Benéitez aunque no encontraron a nadie su interior iniciándose entonces una búsqueda que, a la espera de lo que determinen las pruebas del forense, habría terminado con el hallazgo del hombre desaparecido hace casi cuatro meses.

Más desaparecidos

En la provincia de Valladolid las desapariciones que se mantienen activas hasta el momento se aproximan a unas cuarenta, según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y muchas de ellas se prolongan en el tiempo y se mantienen activas durante años, como sucede con Teodoro Sánchez, el hombre de 95 años que salió de su casa de Tordesillas en agosto de 2021 y del que no se ha encontrado pista alguna desde entonces; su alerta de búsqueda permanece activa al igual que la de Simona Camelia Melu, la joven que tenía 15 años cuando desapareció hace seis en Nava del Rey. Su familia no ha logrado dar con ella en todo este tiempo.

El caso de Aliaksandr Korzinau es igual de inquietante que los que se suman a esta lista, ya que no hay noticias del joven que desapareció en junio de 2023, tenía 28 años y desde entonces no se han encontrado datos que permiten dar con él. Unas alertas que se suman a la que lleva activa más tiempo en la provincia, la de María Dolores Sánchez, quien desapareció en 1990 de Medina del Campo con 21 años y de la que nadie ha vuelto a tener noticias.