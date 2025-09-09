El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Camino de las Berzosas, cerca de donde se ha encontrado el cuerpo. A. Mingueza
Valladolid

Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes mayo

La geolocalización de su móvil situaba al exmilitar junto al PRAE, cerca de donde ha sido encontrado el cadáver que los agentes tratan de identificar

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:00

El pasado sábado, mientras daba un paseo por un camino cercano a la carretera de Rueda, en una zona próxima al Hotel Lasa Sport, una ... mujer se percataba de la presencia de un cuerpo en una zona de matorral y alertaba de inmediato a los servicios de emergencias. La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación tras el hallazgo, está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN del cuerpo que fue trasladado la tarde del sábado al Instituto de Medicina Legal de Valladolid para su identificación.

