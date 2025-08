Los entresijos de un club de lectura a través de las letras y un café

Adrián Rodríguez Valladolid Viernes, 1 de agosto 2025, 15:11 Compartir

Decía Miguel de Unamuno, perteneciente a la generación del 98, que «no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer, no ... lee» y precisamente la lectura es el vinculo que une a las casi veinte personas que se reúnen de manera mensual en la Librería Cafetería Akelarre, situada en la calle Juan Mambrilla, y su Club de Lectura 'Café de Letras'. Una iniciativa que surge de la mano de Paula Ledesma, trabajadora social, y María Pérez, química, que aunque no tienen un vínculo profesional con el mundo de los libros o la escritura comparten «la pasión por los libros como hobbie».

«Antes había un club de lectura aquí en Akelarre y cuando se terminó pensamos en crear uno nosotras. Nos hemos metido en la aventura para disfrutar porque ninguna nos dedicamos al mundo de las letras», confiesa María Pérez, que junto a Paula Ledesma aguarden a que el reloj marque las 11 de la mañana para dar comienzo a su primera reunión mensual del club de lectura. En esta ocasión 'Las Mujeres Weyward' de la autora Emilia Hart ocupará el debate del club. La hora de dar comienzo a la charla se acerca y el olor a café recién hecho se entremezcla con el del pan recién tostado y el olor a libro. La obra protagonista de la mañana comienza a dejarse a ver entre los participantes que personalizan la lectura a su manera, algunos con 'post-it' de colores que asoman entre las tripas blancas, otros forrados como si de un libro de texto de primaria se tratase y otros subrayados por dentro con llamativos colores. «Dirán que maltrato los libros pero mi filosofía es que cuando más señalados y pintados están más los he disfrutado. Yo les pinto y subrayo las frases que más me gustan porque así han atravesado por mi estas frases. Las tengo ubicadas y luego puedo compartirlas fácilmente con el resto. Pensamos que somos personas muy distintas e igual hemos subrayado la misma frase», confiesa Paula Ledesma, quien asegura que «nunca me pongo a leer un libro sin un rotulador al lado». Ampliar Foto de familia de los integrantes del club de lectura. R. Jiménez Minutos antes de que la charla de comienzo, María Pérez puntualiza que el nuevo club de lectura que ya ha nacido en la ciudad persigue el objetivo de «respetar a todos los colectivos y queremos que eso se refleje en nuestras lecturas. Es una buena manera de acercar a la gente a estos temas. Desde el feminismo, hasta el colectivo LGTBI pasando por otras muchas temática». Un propósito con objetivo que ya empieza a cumplirse en la primera lectura. «'Las Mujeres Weyward', cuya portada, por cierto, es preciosa, es toda una declaración de intenciones sobre la importancia de las mujeres a lo largo de la historia. Habla de toda la situación que han vivido las mujeres», explican las creadoras del club quienes desvelan: «Son tres mujeres que han sido consideradas brujas que querían luchar por ser felices». Las sillas comienzan a agolparse entorno al lugar de la librería y cafetería seleccionado para el encuentro y las ganas de comentar la lectura que les ha acompañado durante un mes se notan. «Leemos un libro al mes para que no sea una carga a mayores en el día a día. En ese mes se lee el libro y lo comentamos. La gestión de los libros la hacemos nosotras en colaboración con Akelarre para quien quiera comprarlo aquí aunque en absoluto es obligatorio, se puede comprar en otro sitio. En la reunión que tenemos aquí pueden recoger el libro del mes que viene. Ponemos hora de inicio pero no de final, todo lo que dé de sí el debate», argumenta la dupla. Pues dicho y hemos. El Club de Lectura 'Café de Letras' comienza su reunión mensual. Y todo es natural, no hay una escaleta para estructurar el debate o una lista con varios puntos que abordar. Tampoco hay una hora de finalización ni un tiempo límite para que cada participante explique su sensación a la hora de embarcarse a la aventura de la lectura. «El único objetivo es hacer comunidad y disfrutar de la lectura compartida entre varios. Poner en común diferentes aspectos del libro, aquellos que hayan removido a cada participantes de manera particular», relata las jóvenes. La primera pregunta que se escucha, para romper el hielo y dar comienzo a la charla, es «¿cómo ha ido este mes de lectura?». Y se desatan los relatos, tan variopintos como válidos. Una de las participantes confiesa que ha terminado de leer el libro «ayer a la una de la madrugada», mientras que otro chico, que ha acudido a la reunión con su perro -porque Librería y Cafetería Akelarre acepta mascotas en su espacio- confiesa haber tardado «solo una semana en leer el libro». Otra señora puntualiza que «ella estaba en plena lectura del libro» cuando se enteró de este club de lectura y decidió apuntarse, por lo que «he leído el libro hace más de un mes». Los nombres de las protagonistas de libro comienza a escucharse en boca de quien han disfrutado de la lectura y ahora comentan sus impresiones a la vez que disfrutan de un buen café, porque no hay mejor combinación que un libro y un café, «y más se comparte con gente que tiene las mismas inquietudes que tú».

