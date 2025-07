El 'rincón mágico' de los libros cumple un cuarto de siglo en Medina de Rioseco: «Aguantamos, que no es poco»

La escritora Irene Vallejo escribe en su indispensable ensayo 'El infinito en un junco' que «las librerías son esos territorios mágicos donde, en un acto ... de inspiración, escuchamos los ecos suaves y chisporroteantes de la memoria desconocida». Un mágico territorio que en Medina de Rioseco sigue existiendo gracias a la librería Bécquer, que acaba de cumplir 25 años de aquel lejano 12 de julio de 2000 en el que abrió sus puertas bajo los centenarios soportales de la calle Mayor. Ahora es ya una de las ultimas librerías del norte de la provincia.

Con cerca de setenta metros cuadrados y cinco escaparates que dan a dos calles, el establecimiento, en el que no faltan las secciones habituales de una librería,destaca también al situarse a escasos metros de la monumental fachada de la iglesia de Santa Cruz, actual Museo de Semana Santa. El vallisoletano Juan Manuel Cuenca, cuando en el año 2000 se le acabó el contrato en la empresa en la que trabajaba, cansado de tanta temporalidad, decidió junto a la que entonces era su novia, la riosecana Pilar Ramos, montar en la Ciudad de los Almirantes una papelería con algo de librería, al principio en un pequeño local, que en 2009 se mudó, con una importante inversión, a la amplia tienda actual con una mayor apuesta por los libros y novedades, «para traer cosas que no fuesen solo los 'best sellers' de moda, aunque estos sean al final los que más se venden y lo que te den de comer», explicó Cuenca. El nombre de Bécquer lo dio Pilar por unos versos que le gustaban del poeta romántico sevillano.

En la memoria queda Madera de boj, de Camilo José Cela, el título del primer libro vendido, cuyo cliente fue el pianista Premio Nacional de Música Diego Fernández Magdaleno, quien tiene claro que «una librería siempre ejerce una influencia muy importante en su entorno», asegurando que «para Medina de Rioseco y su comarca es una suerte poder contar desde hace veinticinco años con la librería Bécquer, un espacio que no puedo separar de mi vida desde que abrió sus puertas». Fernández Magdaleno contó que al amor por los libros se sumó la amistad con Pilar y Manuel, a quienes dedicó un poema en su último libro «Ausencias en camino», que, «como homenaje desde el corazón por este aniversario», dice «Brilla en la librería / una ilusión de hogar / con migas de sorpresa: / así caen las palabras / al abrir vuestras manos».

La subsistencia de esta librería terracampinano es nada fácil en una comarca con una densidad de población de 6,8 habitantes por kilómetro cuadrado en la que la despoblación ya es un mal endémico, todo ello sin olvidar que «el comercio está como está y cuando un establecimiento se cierra es difícil que abra otro», por eso el librero señala que «aguantamos, que no es poco». No es de extrañar que la venta de libros se tenga que completar,«para poder llegar a fin de mes», con papelería, material escolar,libros de texto, fotocopias o el envío de correos electrónicos, «porque una cosa lleva a la otra». Aun así, para el librero, con 50 años y más de dos décadas de profesión, lo más importante es el servicio que presta a Rioseco y los pueblos de la comarca en un trabajo en el que «me gusta mucho el trato directo con la gente, la cercanía». De todas las satisfacciones del día a día, se queda «con la cara de los niños cuando abren un cuento». Por eso, su gran orgullo es ver entrar en la librería a los hijos de los que en su día fueron niños y entraron de la mano de sus padres.

Junto a la despoblación de la comarca, plataformas como Amazon son la mayor amenaza de la Librería Bécquer, y de todo el comercio de proximidad, por eso su propietario tiene claro que «a corto plazo estaremos aquí, pero tengo mis dudas de que me vaya a jubilar con esto». Y si llega ese día y cuelga el cartel de se alquila,«no tengo ninguna esperanza de que alguien lo quiera coger, aunque sí que me gustaría». Por ahora, la ilusión no falta y la librería tiene desde hace unos años página web (libreriabecquerr.com), con posibilidad de compra, que se puede recoger en la propia tienda o recibir por agencia de forma gratuita con pedidos a partir de los 30 euros. Una certeza que ha notado Cuenca es que con la pandemia se incrementaron algo las ventas porque «la gente pasó muchas horas leyendo y valoró más los libros», aunque poco a poco se esté revertiendo la situación y «el que lee, sigue leyendo, y el que no leía vuelve a no leer». Otra cosa que todavía no ha cambiado es que «el libro sigue siendo una buena opción a la hora de elegir un regalo «con un precio asequible».

Para el librero riosecano, la mejor época del año es el inicio del curso escolar con la venta de libros de textos, aunque en verano también se nota que «llegan a Rioseco más turistas y que hay más vecinos en los pueblos de comarca». Entre los autores más solicitados se encuentran María Dueñas, Arturo Pérez-Reverte, Santiago Posterguillo, Lorenzo Silva o César Pérez Gellida, sin olvidar la importante presencia de los autores locales como Diego Fernández Magdaleno, Luis Ángel Lobato, Luis Alonso o Eduardo Gutiérrez.