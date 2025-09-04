El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Felipe II, con la nueva señal que indica la nueva señalización del tráfico. Policía Municipal

Valladolid

Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

El cambio afecta a cuatro tramos que rodean la plaza y elimina siete plazas de aparcamiento

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:05

Las señales lo indican pero eso no significa que durante un tiempo las maniobras se hagan raras. Que girar el volante a la izquierda desde ... Felipe II para alcanzar la plaza de San Miguel sea un movimiento extraño, pero desde este jueves, está permitido. Es uno de los cambios más notables que se han introducido con la reorganización del tráfico en el entorno, que afecta a cuatro puntos de la zona. Desde esta mañana, Felipe II es bidireccional, con San Blas como la vía que indica el cambio de sentido. De esta forma, los conductores podrán acceder desde la plaza de San Pablo y desde Leopoldo Cano hasta San Blas, donde podrán girar hacia la plaza del Rosarillo o San Miguel. Esta última maniobra, hasta este jueves, no estaba permitida, pero ahora es al revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  5. 5

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  6. 6 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  7. 7 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  8. 8 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  9. 9

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  10. 10

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel