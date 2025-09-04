Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Las señales lo indican pero eso no significa que durante un tiempo las maniobras se hagan raras. Que girar el volante a la izquierda desde ... Felipe II para alcanzar la plaza de San Miguel sea un movimiento extraño, pero desde este jueves, está permitido. Es uno de los cambios más notables que se han introducido con la reorganización del tráfico en el entorno, que afecta a cuatro puntos de la zona. Desde esta mañana, Felipe II es bidireccional, con San Blas como la vía que indica el cambio de sentido. De esta forma, los conductores podrán acceder desde la plaza de San Pablo y desde Leopoldo Cano hasta San Blas, donde podrán girar hacia la plaza del Rosarillo o San Miguel. Esta última maniobra, hasta este jueves, no estaba permitida, pero ahora es al revés.

La reorganización cambia también la circulación en la calle León, que ahora solo permite el paso en dirección a San Pablo, cuando hasta ahora funcionaba como punto de entrada a San Miguel. Esto también modifica el pequeño tramo de carretera que pasa por la zona de baldosas semipeatonal de la plaza de San Miguel, hasta ahora bidireccional y que desde este jueves funciona solo en un sentido, el que va hacia la calle León y que también permite el paso a Gardoqui. El resto de las vías permanece con el tráfico intacto tras la reorganización, con lo que sigue abierto el acceso desde la plaza de los Arces hacia Doctor Cazalla y se mantiene la circulación por las calles Conde de Ribadeo y Angustias, que mantienen los sentidos habituales.

La reordenación del tráfico se ha completado este jueves y la nueva señalización ya indica las nuevas y obligadas maniobras de la zona. Desde la Policía Municipal de Valladolid instan a tener en cuenta la nueva señalización,que puede causar algún quebradero de cabeza durante los primeros momentos de la reordenación definitiva. La actuación busca mejorar la seguridad del colegio Santa Teresa de Jesús así como la del centro hospitalario y el hotel. Junto con los cambios en la circulación también se concretan siete plazas de aparcamiento menos en el entorno y más arboles.

La actuación se completa con un parterre de diez metros cuadrados con arbustos y un árbol de gran prote en la esquina del centro hospitalario, donde por el momento no se ha plantado nada, si bien el espacio ya está preparado. Además, justo enfrente de la comisaría, en Felipe II, se incrustarán cuatro árboles en un espacio de veinte metros. La zona peatonal también ganará amplitud en la esquina de San Blas, donde solo hay un único árbol donde se incluirá un segundo.