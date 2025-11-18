El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los turismos implicados en el accidente en La Cistérniga. A. Mingueza

Dos heridos en una colisión en la salida de la A-11 a Valladolid y La Cistérniga

Dos turismos han colisionado por alcance entre las dos rotondas de acceso a la avenida de Soria

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:28

Las rotondas de acceso a Valladolid y La Cistérniga desde la A-11 han sido el escenario a media tarde de este martes de una colisión que se ha saldado con dos heridos.

El siniestro ha tenido lugar a las 15:45 horas, cuando dos turismos, un Audi azul y Renault blanco, han chocado por alcance en el carril de incorporación de la VA-30, entre las dos rotondas, en sentido de entrada a la capital hacia la avenida de Soria.

Al lugar del siniestro han acudido policías locales a regular la circulación y facilitar la asistencia de los lesionados, dos hombres de unos 55 años, que presentaban dolores en el pecho, uno de ellos; y en el cuello y la espalda, el otro.

Los dos heridos han recibido asistencia en una ambulancia, según han informado fuentes del 112.

Los agentes han regulado la circulación entre las dos transitadas rotondas hasta que los vehículos implicados han sido retirados sin que se hayan producido retenciones de consideración.

