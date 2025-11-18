Herido un motorista de 55 años tras una colisión con un coche en Valladolid
El accidente se ha producido este martes al mediodía en la CL-610
Valladolid
Martes, 18 de noviembre 2025, 14:39
Un motorista de unos 55 años ha resultado herido al mediodía de este martes en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido sobre las 14:18 horas en el kilómetro 2 de la CL-610, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de una colisión entre un coche y una motocicleta.
El alertante precisaba además que el choque había tenido lugar en una rotonda y requería asistencia sanitaria para el motorista, que estaba herido.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender al varón herido.