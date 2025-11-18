El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia en Valladolid. El Norte

Herido un motorista de 55 años tras una colisión con un coche en Valladolid

El accidente se ha producido este martes al mediodía en la CL-610

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:39

Un motorista de unos 55 años ha resultado herido al mediodía de este martes en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido sobre las 14:18 horas en el kilómetro 2 de la CL-610, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de una colisión entre un coche y una motocicleta.

El alertante precisaba además que el choque había tenido lugar en una rotonda y requería asistencia sanitaria para el motorista, que estaba herido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender al varón herido.

