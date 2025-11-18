El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Intersección entre las calles Cobalto y Pirita de Valladolid, donde se ha producido el accidente. Google Maps

Valladolid

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en el polígono de San Cristóbal

El accidente se ha producido a primera hora de este martes en el cruce entre las calles Cobalto y Pirita

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:01

Dos hombres, ambos de 43 años, han resultado heridos a primera hora de este martes en una colisión entre un turismo y una moto en Valladolid capital. El accidente de tráfico se ha producido a las 6:47 horas en el polígono de San Cristóbal, en el cruce entre las calles Cobalto y Pirita, momento en el que una llamada ha informado a la sala de operaciones del 112 del choque y han requerido asistencia sanitaria para los lesionados.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a los heridos, que se quejaban de dolor en pierna y hombro.

Posteriormente han sido evacuados al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

