El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid

En la imagen, Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel, sujeta una especie de diploma con la mirada en un punto indeterminado. A su derecha, ... el exrector de la Universidad de Valladolid, Jesús María Sanz Serna, mantiene una conversación con la mujer del político israelí, Sara Netanyahu. Quien mira directamente a la cámara de Gabriel Villamil es Benzion Netanyahu, el padre del Primer Ministro y quien hace 24 años, cuando se tomó la imagen, era el verdadero protagonista de la fotografía. El motivo que reunió a estas cuatro personas en Valladolid y al otro lado del objetivo fue el nombramiento como Honoris Causa del padre del mandatario israelí, historiador del judaísmo en España, y cuyo discurso de investidura se centró en la actuación de la Inquisición en España, de la que era especialista.

Por aquel entonces, Benjamín Netanyahu ya había sido primer ministro de Israel -entre 1996 y 1999, volvería a serlo desde 2009 a 2021 y lo es en la actualidad- y llegó a Valladolid rodeado, además de con su mujer y su padre, de un importante dispositivo de seguridad. Terminado el solemne acto en la facultad de Derecho, ofreció una «improvisada rueda de prensa», según recoge la crónica de El Norte de Castila del 28 de abril de 2001, un día después del acto. Su intervención parece que fue breve. «Acusó al líder palestino, Yaser Arafat, de ser un dictador corrupto que incita al terrorismo», continúa el artículo. Sobre la situación que atravesaba entonces el conflicto de Oriente Medio, el mandatario judío «no mostró un carácter conciliador. «Fuera de Palestina dice (en referencia a Yaser Arafat) que quiere un Estado libre al lado de Israel, pero es mentira, a los suyos les dice que quiere un solo Estado en vez de Israel. No sólo quiere Cisjordania, también Tel Aviv. Quiere acabar con los judíos, echarlos al mar», dijo.

Benzion Netanyahu, durante el acto de investidura como honoris causa, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera en la ceremonia y un detalle del primer ministro israelí en el paraninfo. Gabriel Villamil

Durante esa intervención espontánea a los medios en Valladolid, Netanyahu recalcó que «desde el principio», el responsable de la Autoridad Nacional Palestina había sido el «principal instigador al terrorismo». Son, en parte, argumentos similares a los que el mandatario israelí esgrime ahora, 24 años después, tras el ataque de Hamás hace casi dos años. «Para llegar a la paz primero hay que terminar con la violencia y con el derramamiento de sangre», añadió, para culminar con una frase. «Ahora Israel está en su derecho de asegurar la vida de su gente».

El perfil de la Universidad de Valladolid en YouTube mantiene colgado el vídeo del acto de investidura, donde además de Benzion Netanyahu también se reconoció la trayectoria de Víctor García de la Concha, filólogo y director de la Real Academia Española de la Lengua. En el archivo, de casi una hora de duración, la cámara hace algunos primeros planos a Benjamín Netanyahu y a su mujer, Sara, durante la intervención del padre de él, quienes vieron la ceremonia desde uno de las bancadas laterales del paraninfo de la facultad de Derecho. Cuando el plano se abre también se ven algunas personalidades políticas de la época, como el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

En su posterior intervención ante los medios, Benjamín Netanyahu también respondió a unas declaraciones del ministro de Exteriores español Piqué, donde hizo un símil entre los «movimientos terroristas» palestinos y ETA. «Todas las fuerzas tienen que estar juntas contra el terrorismo. Un estado democrático no puede aceptar el ataque sistemático contra la sociedad civil», aseveró.

Benzion Netanyahu -nacido como Mileikowsky-, nació en Varsovia en 1910 y moriría tiempo después de su paso por Valladolid, en 2012, a los 102 años de edad. La crónica de El Norte recogía un día después de su muerte que durante su vida mantuvo fuertes posturas de «derecha nacionalista» que le llevaron a criticar todo acuerdo territorial con los palestinos y calificar de amenaza la izquierda del país. «Su hijo no ha dudado en reconocer en distintos discursos la influencia que ha ejercido su padre sobre su visión del mundo», resume el artículo.