Jesús María Sanz Serna, exrector de la Universidad de Valladolid, el actual Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; su mujer, Sara Netanyahu, y Benzion Netanyahu, su padre. Gabriel Villamil

El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid

El actual Primer Ministro israelí acudió acompañado de su mujer Sara Netanyahu a la investidura honoris causa de su padre, Benzion Netanyahu, donde ofreció una rueda de prensa improvisada

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:05

En la imagen, Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel, sujeta una especie de diploma con la mirada en un punto indeterminado. A su derecha, ... el exrector de la Universidad de Valladolid, Jesús María Sanz Serna, mantiene una conversación con la mujer del político israelí, Sara Netanyahu. Quien mira directamente a la cámara de Gabriel Villamil es Benzion Netanyahu, el padre del Primer Ministro y quien hace 24 años, cuando se tomó la imagen, era el verdadero protagonista de la fotografía. El motivo que reunió a estas cuatro personas en Valladolid y al otro lado del objetivo fue el nombramiento como Honoris Causa del padre del mandatario israelí, historiador del judaísmo en España, y cuyo discurso de investidura se centró en la actuación de la Inquisición en España, de la que era especialista.

