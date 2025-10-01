El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palestinos en el sur de la Franja realizan sus compras en un mercado al aire libre entre las ruinas de las casas. Reuters

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

La organización islamista pide aclaraciones en torno al desarme y el exilio de sus líderes y pide más tiempo para debatir la propuesta de la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

