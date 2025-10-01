El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La flotilla retransmite en directo su avance hacia Gaza. Reuters

Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza

Los 47 barcos ya no cuentan con escolta española e italiana y habían superado el punto en el que el 'Medleen' fue interceptado en junio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:51

Las 47 embarcaciones que partieron de diferentes puertos mediterráneos para componer la Flotilla Global Sumud y tratar de romper el cerco marítimo al que Israel ... somete a Gaza sabían perfectamente que la Marina hebrea no les permitiría alcanzar su objetivo. «Anoche, varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones», contó este miércoles por la mañana David Adler, uno de los coordinadores generales de la organización activista Progressive International, en la que consideró que sería la última comunicación que iba a publicar a bordo de un barco que se encontraba ya a solo 120 millas náuticas -222 kilómetros- de Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  8. 8 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  9. 9

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  10. 10

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza

Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza