Devoción, folclore y artesanía en el barrio de Pilarica

Salió la Virgen de la Pilarica de la iglesia que la acoge con su manto azul, el niño en brazos, encintada con una bandera española ... y acomodada entre flores blancas a sus pies. Portada a hombros por cuatro cofrades y custodiada por otros tantos agentes de la Policía Local, la madre de un barrio que comparte espacio a ambos lados la vías sintió un año más el cariño de sus vecinos.

Al toque de la dulzaina y el tamboril, primero, y con una danza de paloteo para recibirla, a continuación, la procesión de esta imagen protagonizó unos de los momentos más importantes de la fiestas que todos los octubres conmemoran a la patrona. Subrayaba María Aránzazu Cívicos, presidenta de esta cofradía con 49 miembros y que se creó en 1914 para pagar un enterramiento digno los que menos tenían, la devoción por esta figura. Y este domingo se pudo comprobar. A pesar de las nubes, el sol acompañó este acto que por la mañana había tenido su prólogo con una ofrenda floral a las puertas del templo.

Decenas de personas siguieron un cortejo en el que el folclore es protagonista. Bajo el paso-plaza de Rafael Cano, la Virgen recibía otro homenaje con el baile de la jota La Galana mientras que los portadores de la Virgen la bajaban de sus hombros para salvar el túnel a pulso.

Unos no perdían detalle del desfile y las actuaciones de música tradicional que lo acompañaron durante recorrido; otros aprovechaban para darse una vuelta por los puestos situados en la calle Gabriel y Galán. Allí había un poco de todo. Miel artesana, ropa de niño hecha a mano o los dulces que todos los años trae a la Pilarica desde Salamanca Ever Macías. «Llevo ya viniendo tiempo y la verdad es que tengo clientes habituales, de momento estamos vendiendo y eso es importante», comentaba al tiempo que atendía a unas mujeres.

Cerca, Rosa Alderete exponía sus velas y lámparas de cera y Arantxa Barcenilla mostraba sus piezas de bisutería. Ambas esperaban que la cálida tarde animara a los compradores, porque al coincidir con el puente se apreciaba algo menos de movimiento de lo esperado.

No faltaron a la cita los churros de Chani, que todos los años instalan su puesto para amenizar y endulzar a los residentes. «Solemos estar aquí dos semanas y los vecinos nos reciben muy bien», apuntaba Ana María Pérez, la hija del dueño de este negocio.

La presidenta de la asociación que defiende los intereses del barrio, Pino Lozano, hacía un balance positivo de la participación en unas fiestas que han ofrecido un poco de todo para todos los públicos. ¿Asignaturas pendientes en Pilarica aprovechando este día de protagonismo? La más importante, «la de siempre, el soterramiento», pero hay más: una mejora del paso del apeadero para hacerlo más accesible y más atención a la zona situada al este de las vías, donde el mantenimiento de los parques o la limpieza de las calles es más deficiente, según explicó.

Tras la procesión de la Virgen, la jornada del Día de Pilar continuó con una actuación de folclore infantil al la que siguió el primer festival Pilarica Dance en la plaza Ventura Alonso, con los ritmos a cargo de tres DJ.

Este lunes se celebrará la XX Milla Solidaria Pilarica para el Proyecto Misión Aldea de Chapas, en Guatemala, al que seguirá una paellada comunitaria a las 14:30 horas en el merendero de la zona de Los Santos. Las fiestas concluirán con música infantil en la plaza de Rafael Cano y con una actuación de zarzuela en el centro cívico.