A pie «por los que no tienen para comer»

El objetivo estaba claro: «Esta marcha fundamentalmente es para dar visibilidad al Banco de Alimentos, para que podamos seguir ayudando a todos los que lo necesitan, que son bastantes personas», nada más y nada menos que unas 12.000 en el conjunto de la provincia. Lo expresaba el vicepresidente del organismo, Tomás Pérez, minutos antes de la caminata solidaria que ha reunido este domingo a cientos de vallisoletanos en un recorrido circular de alrededor de seis kilómetros junto a la orilla del Pisuerga, con salida y llegada en la playa de Las Moreras.

Pérez agradeció especialmente su asistencia a los presentes por tratarse de «un día difícil», el domingo central de un puente, y añadió que aunque «hay mucha gente que ha tenido que irse o que no ha podido estar aquí, sentimos el calor de todos». Un respaldo desde la distancia pero también in situ, puesto que a pesar de celebrarse la fiesta de la Hispanidad la participación estuvo en línea con la de 2024, cuando se registraron cerca de 800 asistentes.

Entre los andarines, ataviados con la camiseta azul propia de esta cita, había desde mayores hasta ciudadanos de mediana edad, jóvenes, adolescentes e incluso niños de pocos meses a los que transportaban sus padres en mochilas portabebés. Uno de ellos aseguraba convencido al pasar que «tenemos claro que hay que ayudar y queremos que lo aprenda desde pequeño», un comentario que suscitó murmullos de aprobación en la concurrencia, unida por el mismo sentimiento de solidaridad compartida.

Todos habían pagado seis euros en concepto de inscripción, a sabiendas de que lo recaudado por esa vía se destinará íntegro a la compra de comida con la que surtir las despensas de aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios. Unas aportaciones a las que como es habitual se sumarán las de aquellos otros que hayan optado por cooperar como Dorsal 0, ya sea mediante una transferencia bancaria o con un bizum al número de ONG 38074.

Su altruismo lo puso en valor la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, quien reconoció que «si no fuera por vuestra generosidad no sería posible que muchas personas que no tienen para poder comer pudieran llevarse una serie de alimentos a casa». Al hilo de esto, recordó que «desde el Ayuntamiento apoyamos todas las iniciativas que favorecen la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», y mostró su voluntad de seguir haciéndolo.

Lo hizo en el arranque de la octava edición de la convocatoria, secundada por otros dos integrantes de la Corporación Municipal: Rodrigo Nieto, edil de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, y Francisco Blanco, el titular de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, que acudió acompañado de su hija Manuela, de casi cuatro meses, a la que llevaba en su carrito.

A su lado estaba en representación de la Diputación de Valladolid Alfonso Romo, el responsable del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, quien destacó que «desde hace muchos años» la institución provincial tiene convenios con la entidad y «hay que seguir apoyando». Romo animó a «aprovechar este día maravilloso para una causa maravillosa», en alusión al sol y la temperatura perfecta con la que el largo veranillo de San Miguel bendijo la mañana.

De animar la jornada con su voz potente y optimista se encargó una vez más Jesús Gómez, 'speaker' «desde hace 25 años» en actos de este tipo, una vocación que compagina con su ocupación profesional como conserje en Autismo Valladolid y que le ha llevado a presentar «más de 1.500 eventos» en ese tiempo, algunos en otras ciudades. Allí, junto al arco de salida, recordaba que acompaña al Banco de Alimentos al micrófono siempre que se lo piden y por eso lleva siete de las ocho ediciones presentando la caminata. «La primera lo hizo Leo Harlem», explicaba con su característica sonrisa.

La misma que exhibía mientras atendía a los rezagados en apuntarse Rosa Martínez, una de las voluntarias que se encargaba de la logística, que se jubiló un diciembre de hace once años y «el 8 de enero ya estaba colaborando aquí». Una década larga arrimando el hombro, el mismo tiempo que Pepi Medina, que enumeraba la larga lista de regalos que se sortean al acabar como colofón de la jornada. Estuches de vino de varias bodegas, quesos, mochilas, ropa deportiva y hasta un eBook aportados por los patrocinadores pero también por donantes anónimos, como el que en esta ocasión ha regalado dos tablets infantiles. Un aliciente más.

