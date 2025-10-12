El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coronel de la Guardia Civil, Andrés Velarde, pasa revista en la Acera de Recoletos durante los actos del Día de la Hispanidad. Carlos Espeso
Valladolid

La Guardia Civil ensalza su trabajo en un año con más de 2.000 detenidos

El instituto armado saca el Día de la Hispanidad a la Acera de Recoletos en un acto de cercanía con la ciudadanía

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:10

Comenta

Día de sacar pecho en el seno de la Guardia Civil de Valladolid. Y eso lo hizo su coronel, Andrés de Velarde, que antes del ... acto, a los medios de comunicación, tildaba el año de «satisfactorio». Ahondaba en las preocupantes cifras de la ciberdelincuencia, pero no fue hasta que se dirigió a todos los presentes de forma pública cuando abordó ese balance «satisfactorio». Sobre todo porque en este año, como él mismo ha afirmado micrófono en mano, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a más de 2.000 detenidos. Un elevado número de arrestos que han servido, por ejemplo, para apagar alarmas sociales como las ocasionadas por la banda del BMW.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  3. 3

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  4. 4

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  5. 5 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  6. 6

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  7. 7

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  8. 8

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  9. 9 Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella
  10. 10

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Guardia Civil ensalza su trabajo en un año con más de 2.000 detenidos

La Guardia Civil ensalza su trabajo en un año con más de 2.000 detenidos