La Guardia Civil ensalza su trabajo en un año con más de 2.000 detenidos

Día de sacar pecho en el seno de la Guardia Civil de Valladolid. Y eso lo hizo su coronel, Andrés de Velarde, que antes del ... acto, a los medios de comunicación, tildaba el año de «satisfactorio». Ahondaba en las preocupantes cifras de la ciberdelincuencia, pero no fue hasta que se dirigió a todos los presentes de forma pública cuando abordó ese balance «satisfactorio». Sobre todo porque en este año, como él mismo ha afirmado micrófono en mano, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a más de 2.000 detenidos. Un elevado número de arrestos que han servido, por ejemplo, para apagar alarmas sociales como las ocasionadas por la banda del BMW.

Datos vanagloriosos para hablar de todo tipo de intervenciones. Como los 63.600 servicios prestados o los 1.200 auxilios a ciudadanos (véase aquí la rápida intervención para trasladar a un menor de edad atropellado desde La Parrilla hasta el Hospital Río Hortega) o las 59.000 denuncias administrativas tramitadas desde Valladolid. Todo ello, aderezado y no menos importante, por las labores de ayuda que los agentes vallisoletanos han prestado durante la dana de Valencia o los recientes incendios de provincias limítrofes.

Todos esos datos los aglutinó Velarde en su intervención pública en lo que él mismo considera un día para festejar. «No es momento de reivindicar. Estamos razonablemente bien dotados y lo que se necesita es conseguir que esa cantidad de componentes y esos medios que tenemos estén adecuados a las necesidades que tenemos y a la evolución social que va habiendo», ha agregado el coronel junto al Subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien ha valorado los buenos datos de la criminalidad en Castilla y León y Valladolid.

«Estamos 10 puntos por debajo de la media nacional. En general Castilla y León es una comunidad autónoma muy segura y Valladolid está más o menos en la media. Vamos a seguir intentando que Valladolid no sea conocida por sus incidencias penales», ha recalcado Canales antes de un acto en el que la Guardia Civil se ha acercado a la ciudadanía.

Y lo ha hecho al llevar el desfile a la Acera de Recoletos. Les ha tocado sacar los bártulos de la comandancia para que junto al Campo Grande y sus pistas polideportivas, se asentaran los agentes. Tanto es así que el propio Velarde ha pasado revista a escasos metros de la casa de los pavos reales o de las ardillas del parque, mientras que el izado de bandera, al son del himno a España, se ha efectuado con la escultura de Colón de fondo. Todo ello en el Día de la Hispanidad y con tintes de simbolismo.

Acto castrense en el que el tiempo ha acompañado con cielos despejados que por momentos daban paso a nubes para una estampa que el mismísimo Matt Groening podría haber diseñado para su cabecera de Los Simpson. Por momentos había que buscar la sombra y en eso los árboles de la Acera de Recoletos cumplía con su función.

«Dignidad, prudencia y firmeza»

Durante su discurso, Velarde se ha acordado de todos sus agentes. De aquellos que han fallecido este año (especial mención para Gregorio Hernández, de la Policía Judicial) como los que aún se encuentran en activo. «Les estimulo para que continúen desarrollando la intensa labor de un buen guardia civil para que, como desde hace 181 años, sigan siendo fieles a su deber, serenos en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza», ha manifestado después de reconocer la labor de sus familias, que «soportan de manera austera el sacrificio del servicio».

El testigo de la palabra lo ha recogido Canales, que se ha referido a la Guardia Civil como «un pilar esencial en la defensa del Estado de Derecho». «En cada rincón de nuestra provincia, su presencia simboliza la cercanía, la vocación de servicio y la confianza que inspira entre la población. Esta relevante institución ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia de su lengua. El honor es el mismo. Y hoy quiero subrayar especialmente esa capacidad de adaptación a los tiempos», ha ensalzado el subdelegado del Gobierno.

El acto castrense ha concluido con el homenaje a los caídos y el desfile de varias agrupaciones del Cuerpo. Todo ello entre decenas de personas que tiraban de móvil para inmortalizar el momento.