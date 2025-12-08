Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura

Entró en la habitación de su compañero de piso compartido, cogió sus pertenencias, las sacó al pasillo de la vivienda y, después, cambió la cerradura. ... Es el orden de sucesos que llevó a la Policía Nacional a detener este domingo a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de morada en el barrio de Delicias. Los agentes se personaron en el edificio, minutos después de medianoche, tras recibir una llamada en la que se informaba de problemas entre compañeros de piso.

A su llegada, se entrevistaron con los requirentes, una pareja que manifestó residir en régimen de alquiler en una habitación del citado inmueble desde hace aproximadamente cuatro meses. Según relataron, tras regresar de un paseo por el barrio, encontraron que la cerradura de la puerta principal había sido cambiada y que todas sus pertenencias se hallaban depositadas en el rellano exterior, pese a que la habitación que ocupaban permanecía cerrada con candado.

Los afectados mostraron a los agentes un contrato de alquiler manuscrito, en el que se recogía el arrendamiento de la habitación por un importe mensual pactado. Tras llamar a la puerta del domicilio, los agentes fueron atendidos por una pareja con un menor de corta edad en brazos. Estas personas reconocieron haber accedido a la habitación de los requirentes, extraído sus pertenencias y cambiado la cerradura de la vivienda, alegando como motivo el impago de varias mensualidades de alquiler y estado de suciedad de la habitación.

Diligencias

Asimismo, manifestaron no ser propietarios del piso, indicando que el contrato de arrendamiento figura a nombre de un familiar del varón, quien les permite residir en el inmueble, y que fueron ellos quienes subarrendaron la habitación a los denunciantes. Ante estos hechos, los agentes procedieron a informar verbalmente al varón del motivo de su detención, mientras que no se practicó la detención de la mujer por encontrarse al cuidado de un niño de muy corta edad, comprometiéndose ésta a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

En el lugar, se recogió la cerradura sustituida, junto con las llaves, que fueron entregadas a los afectados. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Una vez se finalizó el atestado policial, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez.