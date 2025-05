Un desfile de mascotas y los bailes latinos animan la jornada dominical por San Pedro Regalado

«Es mejor no mirar al cielo y disfrutar de la jornada». Es una de las frases más repetidas durante hoy, domingo, 11 de mayo, ... en los enclaves en los que se celebran actividades asociadas a la programación de San Pedro Regalado en la capital vallisoletana. Un cielo amenazante teñido de gris oscuro amenazaba con poner en jaque el desfile de mascotas celebrado en la ermita de San Isidro, que celebra sus fiestas patronales con el 15 de mayo como día grande, y la Macro Rueda Cubana y Baile social de Salsa, Bachata y Kizomba que llenaba de ritmo la Plaza de Portugalete.

Entre ladridos, correas e incluso disfraces para conseguir premio. Así acogía la ermita de San Isidro, ubicada en la Avenida de Soria, el tradicional desfile de mascotas que año tras año congrega a lo mas granado en cuanto a fauna animal se refiere. «Otros años hemos tenido gatos, e incluso periquitos en el concurso pero este año solo perros», señalan desde la Asociación de Vecinos de San Isidro, que organiza el evento dentro su programación de fiestas, cuyo día grande se vivirá el próximo 15 de mayo.

Así pues más de 30 perros han desfilado por el lateral de la ermita de San Isidro deleitando con su porte y saber estar a los asistentes que aguardaban -algunos con miedo a la lluvia- el momento del comienzo. Yorkshire Terrier, Pastor Alemán, Labrador Retriever, Bulldog Francés, Cocker Spaniel o Chihuahua, todas las razas han desfilado por la improvisada pasarela de piedra y arena. Algunos incluso se ponían sus mejores galas para conquistar al jurado.

Pipo, acompañado de su dueña, Gemma Tardón, lucía una imponente pajarita de color azul celeste mientras desfilaba bajo la atenta mirada del jurado. Otros buscan arriesgar un poco más y sorprender con un atuendo muy pegado a la actualidad informativa. «Le he disfrazado de Papa porque no hay mejor ocasión ahora que ya habido fumata blanca hace unos días», confiesa entre risas María Jesús Revuelta, que acompaña a su perro Robbie -por Robbie Williams, el cantante-.

Otro de los lugares clave durante la jornada matinal de domingo en Valladolid ha sido la Plaza de Portugalete con la macro rueda cubana y baile social de Salsa, Bachata y Kizomba (SBK) a cargo de varias escuelas de baile de la ciudad. Varios altavoces y decenas de personas ponían color al cielo gris a ritmo de música latina que se escucha varias calles antes de llegar a la plaza del evento. «Bailar anima el alma y te hace más joven», destaca Yoselín Urbina, una de las mujeres que bailaba, en torno a las 13:30 en la Plaza de Portugalete.

Diferentes danzas originarias de América Latina, caracterizadas por sus ritmos, movimientos y estilos musicales únicos, se apoderaba del cuerpo de los presentes, la mayoría de ellos pertenecientes a escuelas de baile de la ciudad, aunque también se animaban a probar algunos pasos vecinos y ciudadanos que paseaban por la zona y que la música les invitaba a dejarse llevar. «Lo que hacemos hoy aquí es una especie de demostración de lo que hacemos en las escuelas que estamos hoy aquí», señalaban por megafonía desde la organización del evento.

La programación continúa

Aunque todos los vallisoletanos aguardan el 13 de mayo, San Pedro Regalado y festivo en la capital vallisoletana, la programación se extiende durante varios días. En el plano musical destacan dos conciertos que tendrán lugar en el escenario de la Plaza Mayor.

En primer lugar, el lunes 12 a las 21:30h, el concierto de 'Arizona Baby y amigos' en el que la banda celebrará los 15 años del disco que les lanzó a la fama 'Second To None' compartiendo escenario con Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos y Ángel Stanich junto a otros artistas locales como Erik Urano, Sergio de Levitans, Alba de Cabeza de Gallo, Nacho Prada de El Nido o Rocío Torío.

Además, el martes 13 de mayo, la orquesta París de Noia, una de las mejores de España, llenará de música las fiestas de la ciudad con un espectáculo único. Asímismo, durante el día del patrón se llevarán a cabo diferentes actos que comenzarán con la ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado en la Plaza del Salvador junto con la imposición del pañuelo peñero y la alfombra artística realizada por el artesano José Gerbolés, para continuar con la procesión y la Misa Solemne en la Santa Iglesia de la Catedral.