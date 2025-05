La lluvia suspende la Marcha Asprona por primera vez en sus 48 años de historia

El único andarín al que nadie había invitado se presentó para estropear la ruta de la solidaridad. La lluvia que cae desde primera hora de ... la mañana de este sábado en Valladolid ha obligado a suspender la Marcha Asprona, por primera vez en sus 48 años de historia.

«Qué rabia, qué tristeza, podía haber aguantado como ayer», se lamentaba la presidenta de la Fundación Personas, Ángeles García, cuando pasaban pocos minutos de las 8:30. A esa hora, en la Cúpula del Milenio, un puñado de voluntarios y trabajadores de la entidad se afanaban en montar la estructura del cartel que marcaba el punto de salida «mirando al cielo». Así llevaba la máxima responsable de la organización desde las 6:00 de la mañana, con los ojos puestos en las nubes y pocas esperanzas de que las inclemencias meteorológicas amainaran.

La animaba a su llegada la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e igualdad de oportunidades, Isabel Blanco, cuando el reloj marcaba las 9:00. «Queda media hora. Esto es como las procesiones de Semana Santa, vamos a esperar a ver si para», decía esperanzada. Pero no paró. Por eso, en torno a las 9:25, se ha tomado la decisión que nadie deseaba pero que ha resultado inevitable. Suspensión.

Había 3.800 inscritos

«Vuestra presencia y vuestra participación nos animan a hacer todo lo que podemos por las personas a las que atendemos», ha transmitido micrófono en mano Ángeles García al público congregado junto al Edificio de Usos Múltiples, pero «sentimos deciros que hoy no es nuestro día. La 48º Marcha se nos ha puesto un poco rebelde». «No tenemos el camino adecuado para poder arriesgarnos, siempre van muchos niños, gente joven, y con paraguas podemos tener un problema que no tenemos en este momento», ha explicado.

Eran muchos los inscritos, 3.800 (prácticamente igualando la cifra de participación del año pasado), pero «muchos han abierto la ventana y lógicamente con sentido común han dicho no es el día, no es el día. Y como no es el día, con el agradecimiento de mi Junta Directiva y de todos los que formamos esta familia que es Asprona Fundación Personas os damos las gracias y os convocamos para la 49 o será la 48 bis», ha concluido con tristeza.