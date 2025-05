«Llevaba dos meses caminando a diario para prepararme»

Para la familia Higuerey, ésta iba a ser una jornada especial, una primera vez muy esperada. Aida, la abuela de 63 años, había decidido que ... quería participar en la Marcha Asprona y, lejos de tomarlo a la ligera, se lo planteó como un objetivo. «Llevo dos meses caminando todos los días para prepararme. Empecé con paseos cortos y fui aumentando. Quería llegar en forma», contaba con una sonrisa que delataba el esfuerzo y la ilusión. Con ella venían su hijo Jose, su nuera, su nieta Camila de 10 años y su sobrina. «Habíamos organizado todo para estar juntos, era una forma de compartir tiempo de calidad y hacer algo diferente», apuntaba esta familia.

La pequeña Camila estaba igual de emocionada. «Yo quería venir con mi abuela. Íbamos a andar a su ritmo y ayudarla si se cansaba. Me hacía mucha ilusión estar con ella en esto». Para la niña, el hecho de que se tratara de una actividad solidaria también tenía sentido.

El madrugón, la preparación… todo se fue al traste con la noticia de la cancelación. «Nos dio un bajón», reconocía el Jose. «Veníamos preparados, con impermeables, ropa de repuesto… y de repente no hay marcha». Sin embargo, como buena familia unida, decidieron no dejar que la decepción les ganara. «Vamos a esperar un poco y dar una vuelta, aunque sea por la ciudad. Puede que incluso lo hagamos en bici, que nos gusta mucho a todos», añadió.

Aida, pese a no haber podido hacer los 20 kilómetros, no se rinde. «El año que viene volvemos. Y yo voy a seguir entrenando, que esto me está viniendo bien», indica la matriarca de esta familia, cuya ilusión no se ha visto cancelada por la lluvia.