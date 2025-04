Programa completo de fiestas de San Pedro Regalado en Valladolid 2025

El Norte Valladolid Martes, 29 de abril 2025, 18:10 Comenta Compartir

Folclore castellano, música, el deporte, gastronomía y actividades en familia en diferentes espacios distribuidos por la ciudad configuran la programación del Ayuntamiento de Valladolid de cara a las fiestas patronales de San Pedro Regalado 2025, que se extenderán del 2 al 18 de mayo.

■ VIERNES, 2 DE MAYO DE 2025

• 11:30 a 20:30h -Plaza Portugalete. XVII Edición Coleccionismo Valladolid «Mitomanías y aficiones».

■ SÁBADO, 3 DE MAYO DE 2025

• 10:30 A 16:00h -Acera Recoletos. 5ª concentración a nivel nacional de Renault 18.

• 11:30 a 20:30h -Plaza Portugalete. XVII Edición Coleccionismo Valladolid «Mitomanías y aficiones».

• 12:00h -C.C. José María Luelmo. Programa Menudo fin de semana Celebramos: nos vamos de cuentos. Charo Jaular

• 18:00h -C. M. Las Flores. Programa Menudo fin de Semana. Autoestop (teatro clown). El Silo

• 19:45h -Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIV Muestra de Música de Plectro Ciudad de Valladolid OPP Segorbe (Castellón).

■ DOMINGO, 4 DE MAYO DE 2025

• 11:30 a 20:30h -Plaza Portugalete. XVII Edición Coleccionismo Valladolid «Mitomanías y aficiones».

• 20:00h -Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIV Muestra de Música de Plectro Ciudad de Valladolid Trío AC&C Plectrum (Segovia).

■ LUNES, 5 DE MAYO DE 2025

• 10:30 a 12:00h -CVA San Juan. Charla. Palacio de Fabio Nelli: Sede del Museo de Valladolid. Entrada libre hasta completar aforo.

• 18:00 a 20:00h -C.C. José Luis Mosquera. Festival de Variedades. Entrada libre hasta completar aforo.

■ MIÉRCOLES, 7 DE MAYO

• 18:00 a 20:00h -Plaza Biólogo J. A. Valverde (junto CVA Zona Este). Concierto y baile Sevillanas por la Feria de abril.

■ MIÉRCOLES, 8 DE MAYO DE 2025

• A partir de mediodía Establecimientos hosteleros de la ciudad XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 17:00 a 21:30h -San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano: puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones.

• 18:00h -Jardín CVA Rondilla. Danzas del mundo. Ameniza: Grupo de danza del CVA.

■ VIERNES, 9 DE MAYO DE 2025

• 11:00 a 14:30h y de 17:00 a 21:30h -San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano: puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones.

• 11:30 a 22:00h -Plaza Portugalete. 40 Feria Internacional del Disco de Valladolid – Castilla y León.

• A partir de mediodía Establecimientos hosteleros de la ciudad XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 19:00 a 21:00h -Espacio Joven Norte. Danz! San Pedro Regalado.

• 20:00h -Plaza Portugalete. 14ª Festiferia: conciertos.

• 20:00 a 03:00h -Escenario Moreras. Lorencito Fest x Noise&Mimosos: Festival de música y arte urbano compuesto por diferentes showcases y DJs de urbano y hardtechno. Lorencito Market compuesto por artesanos jóvenes de la ciudad.

• 20:30h -Cúpula del Milenio. Orquesta El Salón

• 21:00h -Plaza Mayor. Tahona «Más de 50 años amasando la tradición».

• 22:00 a 02:00h -Las Moreras. Punto Violeta.

■ SÁBADO, 10 DE MAYO DE 2025

• 10:00 a 14:00h -Paseo del Príncipe (Campo Grande). IV Encuentro de Bolillos y Vainicas.

• 11:00 a 14:30h y de 17:00 a 21:30h -San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano: puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones.

• 11:30 a 22:00h -Plaza Portugalete. 40 Feria Internacional del Disco de Valladolid – Castilla y León.

• 12:00h -De Plaza Mayor al Paseo del Príncipe (Encuentro de Bolillos). Gigantes y cabezudos.

• A partir de mediodía -Establecimientos hosteleros de la ciudad. XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 16:00 a 22:00h -Campos San Pedro Regalado. Vallanoche. Eliminatorias VI Torneo de Fútbol 7.

• 17:00 a 23:00h -Zona Skate Rosaleda y Playa de las Moreras. Campeonato de skateboarding y diferentes campeonatos deportivos.

• 18:00h -Plaza San Pablo a Campo Grande. Espectáculo de calle sobre El Hereje de Miguel Delibes. A cargo de la compañía Teatro del Azar.

• 18:00h -CC Pilarica. Programa Menudo fin de Semana. We will clown you. Luciérnagas Teatro.

• 18:00 a 20:00h -Pistas San Pedro Regalado. Vallatarde. Basket 3x3.

• 18:30h -Plaza Poniente. Teatro infantil. Libera Teatro: Crónica de un Plutoniano en la Antigua Grecia. Intérprete de Lengua de signos.

• 19:00 a 21:00h -Acera Recoletos. Vallanoche-Vallatarde. Exhibición de patines.

• 20:00h -Cúpula del Milenio. Animación de danzas de todo el Mundo con Radalaila y música en directo.

• 20:00h -Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIV Muestra de Música de Plectro Ciudad de Valladolid Orquesta Bandolins de Esmoriz (Portugal).

• 22:00 a 02:00h -Las Moreras. Punto Violeta.

■ DOMINGO, 11 DE MAYO DE 2025

• 8:00 a 12:00h -Salida y llegada Plaza Mayor. Día de las familias. II Carrera de las Familias de Valladolid. 10km, 5 km y Categorías menores.

• 10:00 a 14:00h -Plaza España. EcoMercado: acércate a este espacio de encuentro de consumo ecológico donde se comercializan productos agroalimentarios ecológicos certificados y de proximidad.

• 11:00 a 12:00h -Ermita de San Isidro. V Marcha Solidaria.

• 11:00 a 14:30h y de 17:00 a 21:30h -San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano: puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones.

• 11:30 a 22:00h -Plaza Portugalete. 40 Feria Internacional del Disco de Valladolid – Castilla y León.

• 12:00h -C. Cívico Delicias. Programa Menudo fin de Semana. Tú y yo y un montón de secretos.

• 12:00 a 13:00h -Ermita de San Isidro. Desfile de mascotas.

• 12:00 a 14:30h -Plaza de Portugalete. Macro Rueda Cubana y Baile social de Salsa, Bachata y Kizomba (SBK) a cargo de escuelas de Baile de la ciudad.

• 13:00h -Plaza Mayor. Concierto de las Bandas del Conservatorio Profesional de música de Valladolid.

• A partir de mediodía -Establecimientos hosteleros de la ciudad. XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 17:00 a 21:00h -Plaza de España. V Concurso de Modelado Rápido «Ciudad de Valladolid».

• 17:30h -Plaza Carmen Ferreiro. Tío Tragaldabas.

• 17:45h Semana del XLII Día de las Casas Regionales. Desfile. Recorrido: C/ Santiago, Plaza Mayor. Escenario Plaza Mayor XXXII Muestra de Folclore. A cargo de los grupos de las Casas Regionales y Centros Provinciales de Castilla y León en Valladolid.

• 18:00h -Plaza San Pablo a Campo Grande. Espectáculo de calle sobre El Hereje de Miguel Delibes. A cargo de Teatro del Azar.

• 18:30h -Plaza Poniente. Teatro infantil. Alicia Maravillas: Cantaclown.

• 19:00 a 20:00h -Locales asociación C/ Trepador s/n. Concurso de pintura infantil.

• 19:50h -Plaza del Salvador. Fiesta de Vísperas Reunión de los rondadores.

• 20:00h -Ronda. Recorrido: C/ Teresa Gil, Plaza Fuente Dorada y C/ Vicente Moliner. Verbena castellana (C/ Platerías).

• 20:00h -Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIV Muestra de Música de Plectro Ciudad de Valladolid Orquesta Laudística de Madrid.

• 20:00h -Plaza de Portugalete. Conexión Especial San Pedro Regalado.

• 20:30h -Cúpula del Milenio. Humor y música: Martín Luna y Raúl Olivar.

• 21:00h -Plaza Mayor. Abrojo Folk: Que empiece el baile.

■ LUNES, 12 DE MAYO DE 2025

• 10:00 a 12:00h -Plaza del Azor. XI Campeonato de Rana.

• 11:00 a 14:30h y de 17:00 a 21:30h -San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano: puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones.

• 11:30 a 22:00h -Plaza Portugalete 40 Feria Internacional del Disco de Valladolid – Castilla y León.

• A partir de mediodía -Establecimientos hosteleros de la ciudad XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 18:00 a 20:00h -Locales asociación, C/ Trepador s/n. Inauguración exposición pintura y manualidades (hasta el 18).

• 19:00h -Cúpula del Milenio. Folklore Vallisoletano: Virgen de los aguadores.

• 20:00h -Plaza Portugalete.14ª Festiferia: conciertos.

• 20:00 a 22:00h -C/ Joaquín Díaz. Disco-móvil «Pucela».

• 20:30h -Plaza Carmen Ferreiro. Orquesta Alua.

• 21:30h -Plaza Mayor. 15 Aniversario del disco «Second to None» Arizona Baby y amigos: Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Nat Simons, Erik Urano, Sergio (Levitants), Alba (Cabeza de gallo), Nacho Prada (El nido) y Rocío Torío (De perdidos). Con la colaboración especial de Héctor De La Puente en las visuales y Alicia Jiménez (Cabeza de Gallo) y Álex Izquierdo al bajo.

■ MARTES, 13 DE MAYO DE 2025

• 08:00h -Espacio de celebración: Entorno Ruta Colombina (desde Casa-Museo Colón a Palacio de Santa Cruz). XLI Premio de Pintura Rápida de San Pedro Regalado 2025.

• 10:45h -Plaza del Salvador. Ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado por parte de las autoridades municipales y grupos de danza de la ciudad e imposición del pañuelo peñero a cargo de la Coordinadora de Peñas. Alfombra artística realizada por el artesano José Gerbolés.

• 11:00h -Plaza del Salvador. Procesión de San Pedro Regalado: Salida desde la Iglesia del Santísimo Salvador. Acompañan grupos de danzas de la ciudad, Banda de Cornetas y Tambores de la Sagrada Cena y la Banda de la Escuela Municipal de Música «Mariano de las Heras». Recorrido de ida: Plaza del Salvador, San Felipe Neri, Teresa Gil, Regalado, Cascajares y Catedral. Recorrido de vuelta: Arribas, Catedral, Cánovas del Castillo, Plaza de Fuente Dorada, Vicente Moliner, Plaza del Ochavo, Lonja, Quiñones, Ferrari, Teresa Gil, San Felipe Neri y Plaza del Salvador.

• 11:00 a 12:00h -Plaza Biólogo J. A. Valverde.Gimkana infantil.

• 11:00 a 14:30h y de 17:00 a 21:30h -San Pablo y Cadenas de San Gregorio Mercado Castellano: puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones.

• 11:15h P-laza España, Plaza Portugalete. XXV Festival de Folclore Castellano. A cargo de Amigos del Folclore de Valladolid. Grupos de danza participan tes: Besana, Castellanos de Olid, Mies y Barro, La Trébede, La Victoria, Pilarica Asociación Folklórica, Pisuerga Huerta del Rey y Ribera de Pisuerga. Dulzaineros participantes: Escuela Pilarica, Espadaña, Los del Valle, Fran y Jaime, Los del Duero y Campos de Mielgas Pasacalles de todos los grupos de danza y dulzaineros. Recorrido: Plaza España, C/ Teresa Gil, Plaza del Salvador (ofrenda floral y danzas populares a la estatua de San P edro Regalado), C/ Regalado, Plaza Portugalete.

• A continuación (12:15h) -Actuaciones de los grupos de la Sección Infantiles del Colectivo.

• 11:30 a 22:00h -Plaza Portugalete. 40 Feria Internacional del Disco de Valladolid – Castilla y León.

• 12:00h -Santa Iglesia Catedral. Misa Solemne en Honor a San Pedro Regalado. Presidida por el Excmo y Rvdmo Sr. D. Luis Javier Argüello García, Arzobispo de Valladolid.

• 12:00 a 14:00h -Plaza del Azor (acceso por Pº San Isidro). Tía Melitona.

• A partir de mediodía -Establecimientos hosteleros de la ciudad XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 18:00 a 20:00h -Plaza Biólogo J. A. Valverde. Talleres artesanales infantiles.

• 18:15h -Fuente Dorada Ambientación por parte de la charanga Cucu Band.

• 18:30h -Plaza España, Plaza Portugalete. XXV Festival de Folclore Castellano. A cargo de Amigos del Folclore de Valladolid. Grupos de danza participantes: Besana, Castellanos de Olid, Mies y Barro, La rébede, La Victoria, Pilarica Asociación Folklórica, Pisuerga Huerta del Rey y Ribera de Pisuerga. Dulzaineros participantes: Escuela Pilarica, Espadaña, Los del Valle, Fran y Jaime, Los del Duero y Campos de Mielgas Pasacalles de todos los grupos de danza y dulzaineros. 1er recorrido: Plaza España, C/ Teresa Gil, C/ Regalado y Plaza Portugalete 2º recorrido: C/ Santiago esquina Constitución, Plaza Mayor, Plaza Fuente Dorada, Bajada de la Libertad y Plaza Portugalete.

• A continuación (19:00h) -Actuaciones de los grupos de la Sección Adultos del Colectivo. Homenaje al folclore castellano en el 25 Aniversario del Colectivo Amigos del Folclore.

• 18:30h -Plaza Poniente. Teatro infantil. Zolopotroko Teatro: Campacuento con Tina.

• 18:30h -Plaza de toro. Novillada en clase práctica para los alumnos de las Escuelas Taurinas de Castilla y León: 6 Novillos de El Collado.

• 19:15h -Iglesia del Salvador.Misa y Veneración de la reliquia.

• 20:00h -Pasacalles amenizado por la charanga Cucu Band. Recorrido: Fuente Dorada, Teresa Gil, San Felipe Neri y Plaza del Salvador.

• 20:00h -Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIV Muestra de Música de Plectro Ciudad de Valladolid Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez (Valladolid).

• 20:00 a 22:00h -Plaza de la O. Disco-móvil «Pucela».

• 20:15h -Plaza del Salvador. Retirada del pañuelo a San Pedro Regalado.

• 20:30h -Plaza Mayor. Orquesta París de Noia.

• 20:30 a 22:30h -Plaza Mayor. Punto Violeta.

■ MIÉRCOLES, 14 DE MAYO DE 2025

• 11:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h -Jardín CVA Rondilla Espacio Exterior CVA Parquesol. Actividad con juegos gigantes de madera.

• 11:30 a 13:30h -IES Leopoldo Cano. Campeonato de Ajedrez. Juvenil.

• A partir de mediodía -Establecimientos hosteleros de la ciudad XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 19:00 a 21:00h -C. Cívico Zona Este. Actuación: Bailes en línea.

■ JUEVES, 15 DE MAYO DE 2025

• 11:00h -Barrio de San Isidro. Ermita de San Isidro Labrador y explanada. Festividad de San Isidro, Patrón de los labradores. Misa con el Coro Matices. Procesión tradicional, acompañan dulzaineros Los Castellanos.

• A partir de mediodía -Establecimientos hosteleros de la ciudad XI Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 19:00 a 21:00h -C. Cívico Zona Este. Actuación: Sevillanas.

• 20:00h -Barrio de San Isidro. Explanada de la Ermita de San Isidro Labrador. Festividad de San Isidro, Patrón de los labradores. Verbena popular con la Orquesta Omega.

■ VIERNES, 16 DE MAYO DE 2025

• 10:00 a 11:00h -C/ Trepador (salida C/ Cigüeña). Juegos tradicionales.

• 18:30 a 19:00h -C. Cívico Zona Este. Entrega Premio San Isidro 2025 a Carlos Flores.

• 19:00 a 20:30h -C. Cívico Zona Este. Actuación: Enredabailes. Música Folk.

■ SÁBADO, 17 DE MAYO DE 2025

• 11:00h -Barrio de San Isidro. Ermita de San Isidro y explanada Misa. Procesión tradicional, acompañan dulzaineros Los Castellanos.

• 12:30 a 14:30h -Calles del barrio San Isidro. Pasacalles con dulzaineros.

• 16:00 a 22:00h -Campos San Pedro Regalado. Vallanoche. Final VI Torneo de Fútbol 7.

• 17:00 a 19:00h y de 19:00 a 21:00h.-Campos Soto de Medinilla. Vallatarde-Vallanoche. Taller de béisbol.

• 17:00 a 19:00h y de 19:00 a 21:00h -Ribera de Castilla. Vallatarde-Vallanoche. Orientación.

• 18:00h -CM Pinar de Antequera. Programa Menudo fin de Semana. Kikerikó y Lololiló. Nikuna Teatro.

• 18:30h -Plaza de toros. Corrida de toros para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega: 6 toros de Núñez del Cuvillo.

• 18:30 a 20:30h y 20:30 a 22:30h -Andén 47. Vallatarde-Vallanoche. Airtrack.

• 19:00 a 21:00h -Pump Track Plaza Cuba. Vallatarde-Vallanoche. Taller de skate.

■ DOMINGO, 18 DE MAYO DE 2025

• 10:00 a 12:00h -Salida y llegada: locales asociación C/ Trepador s/n. Marcha ciclist Woman in Bike.

• 18:00h -CC Casa Cuna. Programa Menudo fin de Semana. Kikerikó y Lololiló. Nikuna Teatro.

