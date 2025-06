Aprobada la conversión de una academia en Tenerías en ocho viviendas y 25 trasteros

Nueva operación de reciclaje inmobiliario. Esta vez aprovechando una privilegiada y céntrica ubicación con vistas al Pisuerga y a la Cúpula del Milenio. La Junta ... de Gobierno del Ayuntamiento dio vía libre el pasado martes al proyecto básico y de ejecución para transformar la que durante años fue una academia de formación y preparación de oposiciones, en el número 9 de la plaza de Tenerías, en un complejo inmobiliario con seis viviendas, dos apartamentos y un área reservada para habilitar 25 trasteros.

Se trata de una planta de 1.112 metros cuadrados que antaño acogió estudiantes de diferentes disciplinas y que cambia este uso por el residencial, algo que ya estaba contemplado en el PGOU, segun se recoge en el acuerdo municipal. Con licencia de obras desde 2021, la Concejalía de Urbanismo admite ahora una modificación en la distribución que lanza definitivamente esta promoción de Progot y The Best Choice, que comercializa el Grupo Capitol.

El proyecto, que lleva en el mercado tan solo once días, ya ha despertado el interés de compradores. Según explica José Luis González, responsable de este producto inmobiliario, tres de las unidades residenciales ya están reservadas. En el caso de las viviendas, cuentan con unas superficies que van desde los 77 metros cuadrados útiles hasta los 92. Su precio sin IVA varía entre los 237.000 euros y los 268.000 Los apartamentos, uno de 42 metros y el otro de 50, salen por 160.000 y 190.000 euros.

Ampliar Salón de una de las viviendas con la terraza mirando al Pisuerga. G. C.

«Son unos precios hipercompetitivos para la zona en la que están», sostiene este profesional. Entre los atractivos de la promoción, se destacan las terrazas con las que contarán las viviendas, todas con vistas hacia el río y en una zona tranquila que, al mismo tiempo, está situada muy cerca del cogollo de la capital.

La intención es comenzar la obra de conversión tras el verano. Con un periodo de ejecución de un año, se entregarán en el último cuatrimestre de 2026. Los promotores aprovechan la amplitud del espacio para dedicar una parte a crear una zona exclusiva para trasteros. Los más pequeños son de unos cuatro metros cuadrados y los grandes tienen hasta diez, con un precio por metro cuadrado de 1.375 euros.

Desde el Grupo Capitol consideran que esta oferta complementaria tendrá buena acogida ya que que algunos bloques de la zona de Tenerías no cuentan con este tipo de recintos para guardar muebles u otros enseres. La promoción contará con dos accesos diferenciados, uno para la zona de viviendas y otro de entrada para el conjunto de los trasteros.

Esta reconversión del que era un centro de formación en un espacio de viviendas ya tiene un antecedente también muy cerca del río. Se trata de las 14 estudios que salieron tras la transformación de un local y una entreplanta en el número 11 de la avenida de los Reyes Católicos con vuelta a Tres Amigos, donde se ubicaba hace años el Centro de Estudios Superiores para la Formación Continua. En este caso, la obra promovida por Inmeva tuvo una gran acogida en el mercado y los pisos se vendieron con rapidez.

Un reciclaje que va a más

El reciclaje de bajos comerciales o entreplantas para el uso residencial está cogiendo relevancia en Valladolid al constarse que muchos de estos espacios que en su día estuvieron ocupados por negocios no encuentran relevo para la misma actividad. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana contempla una serie de condiciones para poder abordar el cambio. Un requisito fundamental es que la transformación si no autorizada expresamente al menos no esté vetada en los estatutos de la comunidad de propietarios en la que se enclave el local.

Además, el espacio de cada piso debe tener como mínimo 25 metros cuadrados útiles. A esta medida básica, se suma una altura del establecimiento de 2,5 metros, iluminación natural adecuada, salida de humos a cubierta desde la cocina (en algunos casos se admiten campanas de extracción con filtros) o accesibilidad garantizada para el Servicio de Bomberos, entre otras condiciones técnicas.