Una mujer, con camiseta y lazo para recordar la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama.

Una mujer, con camiseta y lazo para recordar la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama. S. Z.-E. P.
Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama

Las mamografías del cribado detectan el cáncer tres años antes de que el nódulo sea palpable

Alrededor de 600 mujeres afrontan cada año un diagnóstico de tumor de mama en Valladolid: «El cribado es clave, reduce la mortalidad y permite optimizar el tratamiento», destaca el doctor Diego Soto de Prado

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:13

Comenta

«Es la mejor herramienta para mejorar el pronóstico». Diego Soto de Prado Otero, jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Clínico Universitario de ... Valladolid, destaca el papel del cribado mediante mamografías cada dos años en la supervivencia tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama.

