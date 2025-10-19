El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Elena, la tarde del pasado viernes, en un banco del parque de Canterac.

Elena, la tarde del pasado viernes, en un banco del parque de Canterac. Rodrigo Jiménez
Elena, paciente que ha afrontado un cáncer de mama

«Siempre hay que hacerse las mamografías de cribado, te puede ir la vida en ello»

Elena, que ha encarado un diagnóstico de cáncer de mama y superado una cirugía, un tratamiento con radioterapia y otro de quimio, encara el día después: «Ahora veo la vida de otra manera, doy más valor a disfrutarla»

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:13

Elena vivió el impacto de un diagnóstico de cáncer de mama agresivo en noviembre de 2022 y encaró una cirugía, sesiones de radioterapia y de ... una quimio «con muchos efectos secundarios». Fue un camino duro, que ve hoy suavizado al mirar hacia atrás, porque lo que más le importa es que puede mirar hacia adelante. Y le gusta lo que otea, lo aprecia. «He pasado un mal muy malo, pero he ganado en ver la vida de otra manera, de doy más valor a disfrutar de las cosas cotidianas», asegura desde la sombra del parque de Canterac que se agradece en una tarde de octubre casi veraniega.

