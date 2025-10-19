Así funciona el cribado del cáncer de mama en Castilla y León 143.363 mujeres en Castilla y León, casi 30.000 de ellas en Valladolid, se hicieron el año pasado las mamografías del programa de detección precoz de Sacyl

Los cribados de mama son noticia en las últimas semanas por las demoras de avisos que se han dado en Andalucía. El funcionamiento en Castilla y León lo marca un protocolo afianzado por una experiencia de lustros, que empieza con una carta de aviso que la mujer recibirá cada dos años en cuanto cumpla los 45 y hasta los 74 para que acuda a su centro de salud a solicitar una mamografía. La horquilla de edad es más amplia que en otras comunidades, donde este programa se pone en marcha a los 50 años.

Esas pruebas (dos mamografías por mama en corte horizontal y vertical) las verán dos radiólogos diferentes, una doble lectura que se conoce como sistema de 'doble ciego'. Las mamografías las hacen profesionales de Sacyl en hospitales públicos, pero la lectura y el informe de las mismas está externalizado.

Si no se observa lesión en los pechos, la mujer recibe una carta que confirma que todo es correcto. Suele llegar en las semanas siguientes a la prueba. Si hay alguna sospecha, desde el centro de salud que le corresponde se le avisará, generalmente para completar el estudio con una ecografía.

Los resultados sospechosos se remiten de forma diaria a los profesionales de Atención Primaria que deben citar a las mujeres para pruebas complementarias

Los datos de las pacientes en las que sale un resultado sospechoso se remiten de forma diaria a los profesionales de Atención Primaria que deben citar a estas mujeres para las pruebas complementarias. Y cuando los radiólogos que hacen el informe de la mamografía detectan en la imagen algo que puede implicar un riesgo elevado, ese mismo día se envía una alerta para avisar del resultado y se cita en el área de Radiología de mama con un plazo máximo de 15 o 20 días.

143.363 mujeres en Castilla y León, casi 30.000 de ellas en Valladolid, se hieron el año pasado las mamografías del programa de detección precoz de Sacyl. Hubo 9.199 llamadas para completar el estudio con otras pruebas al resultar sospechosa la imagen que recogió el mamógrafo, 1.856 de ellas en la provincia vallisoletana. Son datos recogidos en la estadística oficial del año 2024 de los programas de salud pública que ofrece la Consejería de Sanidad.

La mayor parte de esos casos sospechosos culminó con la buena noticia que descartaba la presencia de tumor alguno. Pero lo trascendente fueron los diagnósticos que confirmaban un proceso oncológico, porque eso pone en marcha el tratamiento cuando el tumor está en estado bastante inicial y no es detectable por el tacto. Los positivos suelen oscilar entre 5 y 7 diagnósticos de cáncer por cada mil mujeres que se someten al cribado.

La mamografía se repetirá cada dos años, salvo que los médicos indiquen un intervalo menor.